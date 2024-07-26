大學生嘆1千元生活支出撐沒3天 釣出省錢大師「正常吃還能存錢」

日前有一名網友在論壇發文指出，自己在台北讀大學，1天光飲食就要花費約300元，加上其他生活支出，1千元不到3天就花完了，但他也提及自己有個同學靠減少飲食、吃泡麵，1天可以花不到200元，不過對此，該名網友也說自己3餐只是正常吃並不奢侈，好奇大家1千元能用幾天？貼文釣出不少網友鉅細靡遺地描述3餐如何正常吃還能省錢。

原PO在Dcard以「大家1000元能用幾天？」為題表示，自己正在台北唸大學，經常剛領1千元不到2、3天就花光了，他進一步說明，早餐買便利商店59、69元的組合餐，午餐和晚餐花費100元以上，再加上宵夜、生活支出，3天內就用完1千元，而原PO的同學不吃早餐，以30元泡麵當正餐，偶爾才吃上130元的1餐，1天能花不到200元。對此，原PO認為同學固然省錢，但自己也沒有很奢侈地吃3餐，好奇其他人1千元能用幾天及如何運用。

許多網友認同原PO，覺得1千元很快就花完了，「以前一張花好幾天，現在一天花好幾張」、「平日2～3天，假日1天差不多吧」、「1000塊消失超快的，怎麼可能每天只要花到餐費」、「差不多一天，每月花三萬差不多」、「不到一天」、「每個人狀況應該都不一樣；若三餐都在外，肯定很快就沒了」。

也有網友分享自己正常吃還能省錢的3餐菜單，「純餐費6、7天。早餐麥片＋豆漿7天60；中餐平均80×7＝560；晚餐自己煮一餐平均60，有蛋有肉有菜＝420」、「一二個禮拜差不多，以我常吃來說，全聯鍋燒意麵一包算80（有五份每天吃1餐可以煮5天），青菜買2包算80可以煮5餐，然後辣炒年糕一包算100可以吃2餐，桂冠鹹肉湯圓買2包算90可以吃3餐，肉片2盒算160可以煮3～5餐，有時候會煮排骨粥和雞肉粥，一包米有時候買一送一199（可以吃很久），排骨60，雞肉80，有時候會買雞蛋60或吐司50、巧克力醬80或泡菜160。之前租房子都用小電鍋或快煮鍋自己煮，上班中午就吃公司，公司有補助，回家晚上或放假就自己煮」、「1000買菜自己煮，我可以吃到快兩星期」、「早餐：全聯咖啡粉+豆漿，吐司麵包；午餐：前一晚備好的便當；晚餐：回去全聯或市場或農會買菜，兩菜一肉白飯，順便包隔日中午便當，兩天買一次菜」。