他社恐問搭車除一併買鄰座票外怎避他人近身？ 網出爆笑奇招

有一名自稱「微社恐」的網友在論壇發文表示，自己搭車的時候旁邊坐人會不自在，導致自己很緊繃，沒辦法安穩休息，想問除了把隔壁的座位買下來之外，還有沒有其他解方？發文者的困擾引出眾多網友紛紛給出奇招。

原PO在Dcard以「一個人搭火車可以買兩個位子嗎？」為題，表示自己「微社恐」，搭車時旁邊坐陌生人會不自在，搭短程的公車勉強能忍受，但如果是搭長途的火車就會整趟緊繃、難以休息，原PO說自己目前想到的解方是把隔壁的座位也買下來，但也想詢問網友有沒有其他解方。

許多網友出奇招，「可以包整台車」、「買個容器上面貼張照片，然後放在旁邊的座位上」、「行李放旁邊座位，有人問就說： 裡面有親人的骨灰，不想把他放地上，所以買了一個座位給他」、「做張手牌，寫著：『我買了兩張票， 因為我有腳臭狐臭念珠菌感染』，旁邊位置不希望有人」。

不少人支持原PO買兩張票的做法，「可以買兩張！使用者付費很合理」、「可以，我帶貓回老家也都是買兩個座位」、「可以啊，有人要來坐你就出示你買的票就好」、「我因為工作有時候行李很多，我也都會買兩張票喔！一個位子放包包就好啦」、「坐椅上放一張紙條『這個位子林北也買了』，連車票一起附上」。

但也有人提出買兩張票後可能的額外困擾，「絕對超容易有買站票的人來坐，除非整車都很空，你要主動亮票趕人」、「可能會有人要求你讓座」、「這樣變成新增亮票趕人的任務支線會比較好嗎？」、「99%的人只會覺得你旁邊是空位，甚至覺得你佔位」。

雖然買兩張票理應保有兩個座位，不過要注意不是每個地方都適用，如果在日本旅遊，就得注意1人佔2個座位會違反日本鐵道（JR）集團各個分公司的規範，以新幹線為例，就算1位乘客買2人座位，但因乘客只有1人，就不能佔2個座位，另外，各地的JR公司也表明，目前1位乘客無法預約2個以上座位。