還有人會去菜市場？ 留言一面倒曝優點：盤子才去超市

時代在演進，許多東西逐漸被汰換，就連傳統市場也越來越少，取而代之的就是大賣場、超市。有一名女網友回憶小時候都會陪媽媽上傳統菜市場，而如今不知道還有多少人還會去，沒想到留言幾乎一面倒都選擇去傳統市場。

原PO在PTT以「35歲以下的還會去傳統菜市場嗎？」為題發文，她說日前陪媽媽去小時候去的菜市場，回憶起以前看到媽媽常常殺價，讓她覺得很難為情，長大才知道那是他們交際的方式之一，只是現在覺得好像去菜市場的老人家也慢慢凋零了，不知道以後傳統菜市場還會有人去嗎？

貼文一出，大多數人都偏好去傳統市場，「盤子才去超市」、「很多蔬果只有傳統市場有賣，而且可以買少少的，反而超市包裝是固定的，獨居、小家庭更難買」、「小家庭買菜去傳統市場，可以買1根紅蘿蔔、2根蔥、3顆蛋、50元豬肉，比超市方便」、「去傳統市場還可以凹香菜，超讚的」、「傳統市場的東西比較新鮮」、「會做飯的人還是會去，因為傳統市場食材多，也新鮮」、「會啊！邊跟賣菜阿姨聊天邊殺價」、「從22歲就開始去了，窮學生想吃營養青菜去傳統市場最省」。

但也有人比較傾向到賣場採購，「都全聯跟好市多」、「（菜市場）超髒超臭超噁，幾歲都不會去」、「本人28比較愛去超市」、「傳統市場不開發票，就覺得眼前這些人月入幾十萬，不用繳稅還好幾棟房子，可能還有低收免學費免掛號費，就不想去了」。