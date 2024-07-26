颱風期間賣場被掃空獨剩它仍成堆 「胡蘿蔔美味或恐怖」引網論戰

有一名網友在論壇發文表示，自己24日去全聯，發現蔬菜區空蕩蕩，連茄子和苦瓜都不剩，唯獨胡蘿蔔還剩很多，引起網友論戰，喜歡胡蘿蔔的網友點名它炒蛋超好吃，討厭胡蘿蔔的網友則堅持，即使胡蘿蔔散在羹裡也要細細挑出來。

原PO在Dcard以「台灣人有這麼討厭吃胡蘿蔔嗎？」為題，透露自己近日去全聯時，蔬菜區被一掃而空，甚至連不少人討厭的茄子和苦瓜都空空如也，只有胡蘿蔔還剩很多，原PO覺得很困惑，因為咖哩飯和牛肉麵都用得到胡蘿蔔，也疑惑還是只是單純生產過剩？原PO也補充山藥和菇類也有剩，但胡蘿蔔是剩最多的。

喜歡胡蘿蔔的網友紛紛提出自己喜愛的料理方式，其中以炒蛋最多，「胡蘿蔔炒蛋超好吃欸」、「喜歡胡蘿蔔（舉手，胡蘿蔔炒蛋跟三色豆我都超愛）」、「胡蘿蔔炒蛋、咖哩，覺得好吃」、「胡蘿蔔切絲炒蛋或是燉肉就很好吃，尤其跟醬油燉過那個土味？草味？就幾乎沒有，剩下就是胡蘿蔔本身的甜味」、「最喜歡紅蘿蔔＋沙茶了」、「我都從全聯買回家直接啃，好ㄘ」。

討厭胡蘿蔔的網友則表達對它的厭惡，「胡蘿蔔咬開有股怪味，有加的咖哩或牛肉麵都是拒絕往來戶」、「胡蘿蔔我真的不行，比茄子恐怖100倍」、「紅蘿蔔真的很難吃，沒煮爛的話還會有一種讓人想吐的味道」、「真的超級討厭胡蘿蔔，連喜宴羹裡的胡蘿蔔我都會堅持挑出來」、「完全不能接受胡蘿蔔，連酸辣湯也會挑掉」。

營養師指出，胡蘿蔔的營養價值高，是維生素A含量第一的食物，富含B群、茄紅素等營養素，是護眼、預防三高的最佳蔬菜。