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她室友和馬斯克女兒一樣是跨女 網：請把忍受疼痛變性的她當作女生

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示自己的室友是跨性別女性。 示意圖／ingimage
有一名網友表示自己的室友是跨性別女性。 示意圖／ingimage

特斯拉執行長馬斯克跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜（Vivian Jenna Wilson），25日在接受媒體採訪時，控訴馬斯克排斥她的女性化特質。關於台灣跨性別者人際相處的議題，也能在近日的網路論壇看見，一位住大學宿舍的女網友發文表示，新的學期由宿舍方抽籤換了新室友，自己有發覺其中1位室友聲音較低沉、長相較陽剛，起初沒多想，後來耳聞那位新室友是跨性別者，從男性變成女性，該名網友表示受到衝擊，但並非不尊重跨性別者，她也詢問網友該如何調適，有人表示一樣內心會有疙瘩，但是也有網友建議原PO可以將跨性別者室友當作一般女生看待。

原PO在Dcard以「室友是跨性別者（變性人，男變女）」為題發文，他說自己新學期迎接3位同年級的新室友，一開始發覺其中1位室友具備一些陽剛特質，以為她只是運動型女孩，後來才透過該室友的同學知道她幾個月前做過變性手術，切除男性性徵和隆乳，原PO表示自己被嚇到，並非擔心對方會做壞事，但就是覺得「怪怪的」，也在文末詢問網友該如何調適。

有網友表示自己和原PO同感，對於室友是跨性別者還是心裡會有疙瘩，對此，有跨性別者現身訴說自己不敢出櫃的原因，「我是術後才考大學，目前也是住女宿。不敢說自己有多漂亮，但因為國中開始偷偷用藥，所以目前住2年沒有人懷疑我的性別，身邊只有男友知道我的身分。我覺得跨女就是不要出櫃，一出櫃不管妳多pass，周圍看待妳的樣子就不是一般的女孩了」、「你們順性別真可怕，我是不會講我動過手術，不然可能被你們霸凌」。

但是也有不少網友建議原PO將該室友當成一般女性對待，「一個人願意切除身體器官，還做了各種手術，流一堆血，這不就代表即使忍受身體疼痛，她也極度渴望成為女生嗎？請把她當作女生吧」、「妳其實可以先把妳腦中對於跨性別的想法擺一邊，試著先去認識她，跟她聊聊天，或許妳會發現妳們並沒有什麼不同，一樣煩惱著課業，一樣煩惱著愛情，一樣煩惱著晚餐要吃什麼」、「是我應該會心疼她，非順性別可能遭遇過很多苦難，恭喜她終於重獲新生！希望原PO把她當成一般女生對待」。

室友 宿舍 跨性別 馬斯克

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