颱風假一堆人出去玩！他批「台灣人吃相難看」 網掀論戰：放不放都罵

凱米颱風侵襲台灣，讓全台連放了兩天的颱風假，不少人一聽到放假，立刻三五好友揪一揪準備去唱歌、看電影，有網友對這樣的行為很不以為然，認為這些人只是想利用颱風假名義出去玩，讓他大罵「吃相有夠難看」。

這名網友在Dcard以「台灣人沒救了」為題發文，他說每當有颱風來，若沒有放颱風假，就會有一群人抱怨「如果去上班出事了，誰負責？」，但等到一宣布放颱風假，這些人馬上換了一副嘴臉，立刻揪友出去玩，讓他大酸「出去玩就不危險嗎？」

原PO說放颱風假就是要讓民眾在家防颱，不要外出，而自己就是會乖乖待在家，以安全第一為優先的人，但偏偏就是有一群人濫用颱風假出去製造困擾，讓他無奈地說「難怪現在政府都不是很想讓台灣人放颱風假」，文末還痛批「以後沒有颱風假，就是這群人害的」。

貼文一出，不少人都認同原PO看法，「就是有一堆這種人，服務業連颱風來都不能休息」、「你第一天當台灣人喔？台灣人就是雙標仔，不管怎麼做都能靠北」、「真心希望颱風天服務業都放假，要放假還跑出去玩的吃相真的很難看」、「我希望以後放假除了救災救人的之外，全部放假」、「而且放假了也會有人靠邀說沒風沒雨還要放什麼，但如果沒放，出事了又會靠邀得更兇」、「颱風假就應該要強制企業休息，路上看到一間開店就罰款」。

也有網友認為不應該把所有人都歸納為同一類，「出去玩跟上班不是同一批人」、「出去玩的，跟不想上班的，比例差多少你算過嗎？」、「我相信大部分人都待在家裡的，別因為少數而以偏概全」、「請不要以偏概全，還是有很多台灣人遵守規定，在家待好待滿」。