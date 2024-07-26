路面布滿「大量活魚」！高雄淹水退去景象超震驚 他示警恐怖後果：快撿

因凱米颱風及其外圍環流影響，25日中南部縣市遭到超大豪雨重創，多地傳出淹水災情。網紅阿樂昨日在社群平台上傳影片，分享高雄的最新情況，只見片中的路面淹水退去後，水溝旁布滿了大量的活魚，讓不少網友震驚「有夠誇張」、「也太多了吧」。

旅遊網紅阿樂經常在IG上分享各地景點與日常生活。近日受凱米颱風影響，全台多地傳出淹水災情，他也拍攝了高雄的最新情況分享給網友。阿樂在影片中表示，「高雄淹水退去後，是滿路的活魚！」，而透過片中畫面可以看到，路旁的水溝上布滿了大量的魚隻且種類多樣，有些還正活蹦亂跳著。

不少網友見此奇景紛紛留言，「太扯了吧」、「真好大家都不用買魚了，這裡有免費的」、「可以留一點嗎？我現在過去抓」、「街頭魚市場」。

有人疑惑這些魚究竟是從何而來，對此有網友表示，「那是我們這些魚塭漁民心痛的時刻，我們的魚都越獄了」、「養殖業者表示心痛」、「沒意外應該是水溝的吳郭魚和泰國鱺，釣魚人在水溝最常釣的」、「你下次經過水溝認真看看，什麼都活不了，就是一大堆這種魚活蹦亂跳的」、「有些大排水溝都有一堆吳郭魚，只是表面水乾淨，但是不可吃」。

還有人提醒，如遇這種狀況應及時處理魚隻，「到時候就很臭了，整條路魚腥味」、「明天就會臭爆」、「再晚一點開始發臭」、「快點弄起來，不然晚一點會超臭的」。