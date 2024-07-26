餐廳員工怨「台積電員工奧客多」 網曝1行為：本來就怪怪的

台積電被國人封為「護國神山」，除了是許多人投資的首選，也是不少求職者渴望能進入的企業之一。有一名網友透露親戚的小孩在餐廳打工，很常看到不少掛著台積電識別證的客人，但這些人多數很難搞，讓他聽了很訝異地想問「風評有這麼差嗎？」

原PO在Dcard以「台積員工在外面都被當奧客？」為題發文，他說自己在新竹工作，親戚的小孩是新竹人，目前在餐廳打工，對方告訴他說只要看到掛著台積識別證的客人，10個當中有8個都很難搞。

孩子表示，通常這些客人口氣差是基本，但一遇到餐點上比較慢、沒有主動補水等小事，就很容易生氣，而且會在餐廳裡大聲要經理出來解釋的，幾乎都是台積電員工，一席話讓原PO聽了很訝異，想問大家「台積員工在外面風評真的這麼差嗎？」

貼文引發熱議，不少人深表認同，「合理，這就是台積DNA，能在裡面活下來的，通常講話都這樣，沒這種DNA的早就都下山了」、「到外面吃飯，識別證還不拿下來本來就怪怪的」、「確實，我公司蠻多台積逃來的，個性基本上自帶優秀感光環，以高姿態在跟人講話，講話就是各種酸」、「對啊，之前有個朋友是台積的，出去吃飯、加油，店員沒聽清楚就會大聲，後來一直提醒他才會開始說謝謝、不好意思，可能在公司被老闆罵不小心學起來了吧」、「鄰居台積、客戶也有台積 ，都是印象極差，每個都有國中生自帶的傲氣，就像長不大的小孩，把工廠裡面那一套做人處事PUA，拿到外面當正常情況來跟人相處，敬而遠之的一群人」。

但也有網友認為不能以偏概全，「我在一線IC好像不至於這麼誇張，人格、溝通啥的都正常人」、「應該不能說全部，台積在新竹園區人數最多，也是有謙虛、有禮貌的台積員工」、「怎可能，真正的工程師下班只想把那個吊牌丟得遠遠的」、「以前我做服務業蠻多頂著台積電在囂張的，好像只要在台積就高人一等。很久以前台積電外包很多，8+9在新竹南寮飆車被抓，莫名其妙說自己在台積電上班，隔天全部外包被抓去開會，說在台積上班的馬上被開除掉」。