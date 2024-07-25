其他縣市早宣布停班課…他問台北為何拖到8點 網曝原因：當然要慎重

每當颱風來臨，要不要放颱風假、什麼時候宣布就成了地方首長的考驗，以往的經驗來看，各縣市都選擇在晚上8點來公布結果。有一名網友就好奇，為什麼北北基都一定要比別人晚，要到晚上8點才宣布，有不少人猜測應該與股匯市有關。

這名網友在PTT發文表示，回顧這幾年的颱風假，別的縣市都可以提早宣布隔天是否要上班上課，就連這次的凱米颱風，有不少地方都在晚上8點前就宣布了，為什麼每次北北基都要拖到8點才公布？

貼文引起熱議，「因為改其他時間，你也會問為什麼」、「標準化時間其實比突然改來改去好」、「幾百萬的人口可以說放就放嗎？」、「影響的人最多啊」、「8點公布是怎麼了？有差那2小時多嗎？」、「合理啊，北北基桃跨縣市總要開會討論共識吧」、「以前隔天6點才宣布」、「以前都是晚上10點，清晨6點公布」、「早期早上6點公布真的害死超多人」。

當中有不少人認為會影響股匯市，所以才比較慎重晚宣布，「事關股市啊，很重要」、「因為會影響股市匯市，台北放假，匯市股市都關閉」、「股市影響這麼大，當然要慎重決定」、「股市啊，休一天少賺稅收」、「台北一停，整個金融停業損失多少」、「台北放假=股匯休市，重要性比其他縣市全加起來都大」。