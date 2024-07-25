快訊

不斷更新／南投連3天颱風假！宜蘭僅3地區停班課 台東正常上班課

嘉義縣市交界牛稠溪橋封路 金世界村民憂淹水緊急撤離

中職／悍將颱風天進大巨蛋練球 三連戰票房突破4.5萬張

其他縣市早宣布停班課…他問台北為何拖到8點 網曝原因：當然要慎重

聯合新聞網／ 綜合報導
每當颱風來臨，颱風假放不放、什麼時候放，都考驗地方政府首長的智慧。 圖／聯合報系資料照片
每當颱風來臨，颱風假放不放、什麼時候放，都考驗地方政府首長的智慧。 圖／聯合報系資料照片

每當颱風來臨，要不要放颱風假、什麼時候宣布就成了地方首長的考驗，以往的經驗來看，各縣市都選擇在晚上8點來公布結果。有一名網友就好奇，為什麼北北基都一定要比別人晚，要到晚上8點才宣布，有不少人猜測應該與股匯市有關。

這名網友在PTT發文表示，回顧這幾年的颱風假，別的縣市都可以提早宣布隔天是否要上班上課，就連這次的凱米颱風，有不少地方都在晚上8點前就宣布了，為什麼每次北北基都要拖到8點才公布？

貼文引起熱議，「因為改其他時間，你也會問為什麼」、「標準化時間其實比突然改來改去好」、「幾百萬的人口可以說放就放嗎？」、「影響的人最多啊」、「8點公布是怎麼了？有差那2小時多嗎？」、「合理啊，北北基桃跨縣市總要開會討論共識吧」、「以前隔天6點才宣布」、「以前都是晚上10點，清晨6點公布」、「早期早上6點公布真的害死超多人」。

當中有不少人認為會影響股匯市，所以才比較慎重晚宣布，「事關股市啊，很重要」、「因為會影響股市匯市，台北放假，匯市股市都關閉」、「股市影響這麼大，當然要慎重決定」、「股市啊，休一天少賺稅收」、「台北一停，整個金融停業損失多少」、「台北放假=股匯休市，重要性比其他縣市全加起來都大」。

颱風假

延伸閱讀

雙北風雨不明顯 民眾趁颱風假逛街看電影

明天再放颱風假？ 侯友宜：會盡快協調北北基桃

張善政說該放就放…桃園連2天颱風假 台茂美食街、影城人潮不絕

蔣萬安小編出包先宣布颱風假 綠委：不要為較量就偷跑

相關新聞

其他縣市早宣布停班課…他問台北為何拖到8點 網曝原因：當然要慎重

每當颱風來臨，要不要放颱風假、什麼時候宣布就成了地方首長的考驗，以往的經驗來看，各縣市都選擇在晚上8點來公布結果。有一名網友就好奇，為什麼北北基都一定要比別人晚，要到晚上8點才宣布，有不少人猜測應該與股匯市有關。

櫃姐颱風天上班卻撲空 急call樓管對方1句話讓她氣炸投訴

每當遇到颱風天，不少人都很期待能有颱風假，但對於服務業來說就不一定能放得到假。有一名櫃姐發文抱怨，因為凱米颱風來襲，自己所在的縣市停止上班課，但她卻遲遲沒有收到百貨公司的通知，告訴她要不要去上班，導致到現場卻撲了空，讓這名櫃姐非常生氣，直呼很想檢舉或投訴。

苦中作樂？高雄男子把馬路淹水當游泳池 眾人搖頭：有夠髒

凱米颱風為全台帶來驚人的風雨，如今颱風雖然逐漸遠離，但是中南部受到西南氣流影響，降下了致災性的雨量。高雄因為豪大雨的侵襲，各地出現淹水情形，讓高雄人苦不堪言，但卻有人苦中作樂，跑到路上戲水游泳。

放颱風假就發100份雞排！新竹男說到做到 領取時間、地點曝光

每逢颱風時刻，網路上總會出現一些「祭品文」，新竹一名羅姓男子在23日喊話「新竹縣24日放颱風假，就發100份雞排」，對此，雞排業者今（25日）證實，羅男已向他訂了100份雞排，預計26日下午2點半在新竹縣芎林鄉7-Eleven大矽谷門市旁發放。

錯放了？一票鄉民喊「4縣市不該放颱風假」：無風無雨還有鳥叫聲

強烈颱風凱米來襲，今（25日）全台22縣市皆達停班停課標準。不過PTT卻掀起了討論，一票人認為四縣市根本不該放假。其中有鄉民更直接點名，早上起床桃園不僅不見風雨，甚至還聽到鳥叫聲。

強颱凱米16級風好凶！ 台電示警：放颱風假快檢查「家中5處」

強颱凱米預計在今天深夜中心登陸台灣，中心強度可能吹出16級風，目前各地已出現間歇性強風豪雨，亦有停電、電桿、路樹倒塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。