櫃姐颱風天上班卻撲空 急call樓管對方1句話讓她氣炸投訴
每當遇到颱風天，不少人都很期待能有颱風假，但對於服務業來說就不一定能放得到假。有一名櫃姐發文抱怨，因為凱米颱風來襲，自己所在的縣市停止上班課，但她卻遲遲沒有收到百貨公司的通知，告訴她要不要去上班，導致到現場卻撲了空，讓這名櫃姐非常生氣，直呼很想檢舉或投訴。
原PO在Dcard發文表示，23日晚上8點，自己所在的縣市就宣布24日停班課，但百貨公司的櫃位都是跟著百貨的規定走，所以她也只能乖乖地等通知是否要上班。不過在23日晚上，店長有先詢問百貨公司的人員，對方也只是告知有消息會提早通知，但到了24日店長再次詢問，還是沒有得到答案，最後只好出門上班。
原PO到百貨公司打完卡後就開始了準備工作，但眼看快到開門時間11點，鄰櫃的人都沒有出現，店長覺得不太對勁，再打電話詢問百貨公司人員，沒想到對方睡眼惺忪地說「不好意思我們傳錯群組了，昨天晚上就有傳（停業）了」，讓原PO一行人聽了傻眼又無奈。
她解釋，該百貨公司分為賣場自己的櫃位以及類似外聘廠商的櫃位，各自有各的群組，只是10年來的經驗都是一遇到颱風假，就會通知原PO她們，「只要沒有告知就是需要出勤，這次沒有被告知到，我們就以為要去上班」。
貼文引來不少人抱不平，「有夠故意，是不是為了要試看看你們會不會過來上班？」、「投訴該層樓管啊」、「務必要投訴，百貨樓管最怕這個，罰他們一次，以後做事才會仔細一點」、「即使他不是故意的也可以去投訴喔！妳們是冒著危險去上班的，如果今天有人因為這樣在路上發生意外，他難道也要說因為他昨天有宣布，只是傳錯群組所以不干他的事嗎？」
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