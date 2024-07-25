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苦中作樂？高雄男子把馬路淹水當游泳池 眾人搖頭：有夠髒

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市區多處泡在水裡。記者劉學聖／攝影
高雄市區多處泡在水裡。記者劉學聖／攝影

凱米颱風為全台帶來驚人的風雨，如今颱風雖然逐漸遠離，但是中南部受到西南氣流影響，降下了致災性的雨量。高雄因為豪大雨的侵襲，各地出現淹水情形，讓高雄人苦不堪言，但卻有人苦中作樂，跑到路上戲水游泳。

臉書粉絲團「高雄點 Kaohsiungtien」貼出一則影片，只見戶外還下著雨，一旁住家的住戶用手機拍攝到馬路上竟有一名男子在游泳。路上的積水將近有半個人高，男子用仰式的方式，腳踢啊踢的往前游，游過的地方還可以很清楚看到水底下有黃格線，更能證明這名男子游泳的地方是在大馬路上。

影片讓不少人看了直搖頭，「水髒，不怕皮膚炎或尿道炎嗎？」、「如果發生意外是不是又要申請國賠呢？」、「這不怕皮膚病還是細菌感染也是蠻猛的」、「那個水很髒，而且有的人開車很快，到時候被輾壓過去的時候就樂極生悲了」、「在混合著老鼠、蟑螂的下水道水溝水跟雨水中，還能這樣做的，真的令人無語」、「拜託，奉勸各位不要學啊」、「一個漏電就極樂了」。

但也有網友開玩笑地說，「停在黃網線，開罰單」、「這個世界終於瘋成我喜歡的樣子」、「突然羨慕會游泳的人」、「可能太無奈了，只能自娛娛樂」、「颱風天除了泛舟哥，還有仰式哥呢」、「幸福城市，放假還能玩水」、「期間限定的主題樂園」。

高雄因為豪大雨影響，造成多處地方積淹水，有民眾竟然跑到路上游泳，讓人看了直搖頭。 圖擷自臉書粉絲團「高雄點
高雄因為豪大雨影響，造成多處地方積淹水，有民眾竟然跑到路上游泳，讓人看了直搖頭。 圖擷自臉書粉絲團「高雄點

凱米颱風 淹水

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