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放颱風假就發100份雞排！新竹男說到做到 領取時間、地點曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹一名羅姓男子在23日喊話「新竹縣24日放颱風假，就發100份雞排」，有雞排業者證實已收到訂單。示意圖。 聯合報系資料照
新竹一名羅姓男子在23日喊話「新竹縣24日放颱風假，就發100份雞排」，有雞排業者證實已收到訂單。示意圖。 聯合報系資料照

每逢颱風時刻，網路上總會出現一些「祭品文」，新竹一名羅姓男子在23日喊話「新竹縣24日放颱風假，就發100份雞排」。對此，雞排業者今（25日）證實，羅男已向他訂了100份雞排，預計26日下午2點半在新竹縣芎林鄉7-Eleven大矽谷門市旁發放。

雞排業者「豪哥雞排南寮店」在臉書社團《竹北大小事》發文表示，這名羅姓男子已經向店家訂了100份雞排，但這兩天因颱風影響，為了顧及各位網友的生命財產安全，便訂於113年7月26日下午2點30分發放，民眾可至新竹縣芎林鄉7-Eleven大矽谷門市旁領取。業者也表示，再次感謝羅先生說到做到，發揮大愛精神！

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「真男人」、「說到做到，佩服！下次可以請吃滷味嗎？我在賣滷味」、「真奇怪，每次賭注都抓雞出氣，有種來拿我家鮪魚飯湯來出氣呀」、「可惜發的時間就要上班」、「羅先生，今天還可以再喊一天喔，還有明天喔！感謝你」。

凱米颱風侵襲台灣，中央氣象署持續發布豪雨特報。今晚及明天是否還會有颱風假？根據中央氣象署上午10時更新風力預測和雨量預測資料顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時）部分，今晚、明天上午可能達到停班停課標準的縣市，有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

風力預測部分，則無縣市達到停班停課標準。

凱米颱風 雞排 颱風假

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