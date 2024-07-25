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錯放了？一票鄉民喊「4縣市不該放颱風假」：無風無雨還有鳥叫聲

聯合新聞網／ 綜合報導
25日全台22縣市皆放颱風假，但大台北生活圈風雨不如預期，引發討論。 記者曾學仁／攝影
25日全台22縣市皆放颱風假，但大台北生活圈風雨不如預期，引發討論。 記者曾學仁／攝影

強烈颱風凱米來襲，今（25日）全台22縣市皆達停班停課標準。不過PTT卻掀起了討論，一票人認為四縣市根本不該放假。其中有鄉民更直接點名，早上起床桃園不僅不見風雨，甚至還聽到鳥叫聲。

PTT一篇文章引起了熱烈討論。原PO今上午7點多指出，看了桃園機場即時影像，不但沒風沒雨，還短暫出了點太陽，結果今天居然停止上班上課，「哪個縣市今天最不該放颱風假？我個人覺得是桃園啦」。

貼文曝光後，雖有網友痛批原PO「只有你最該去上班」、「馬後炮誰都會」，但仍有不少網友表示，「桃園啊」、「桃園幾乎沒風雨，現在鳥還在唱歌」、「台北、新北，這叫颱風天？」、「北桃平地根本都沒風雨，只有山地該放」、「真的是北北基桃」。

事實上，凱米颱風今天清晨出海，暴風圈仍籠罩大半台灣。台北市風雨相較中南部來得小，引起討論。「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads社群平台表示，「講真的，如果凱米沒在外海打轉那一圈，沒削弱強度，就直接撞進宜蘭、台北，北部還能那麼和平嗎？」

中央氣象署預報員劉宇其表示，颱風雖然出海了，今天還是在侵襲台灣的時候，民眾要注意颱風消息，提高警覺。

PTT 凱米颱風 颱風假

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