強颱凱米16級風好凶！ 台電示警：放颱風假快檢查「家中5處」

強颱凱米預計在今天深夜中心登陸台灣，中心強度可能吹出16級風，目前各地已出現間歇性強風豪雨，亦有停電、電桿、路樹倒塌等零星災情傳出。

臉書粉絲專頁「台電電力粉絲團」教導民眾防颱用電檢查5撇步，包括「陽台/靠窗/戶外插座要拔除&貼膠帶」、「加強固定招牌、取下懸掛物」、「加強防範地下室淹水」、「及早自備發電機或不斷電設備、手電筒等」、「下載使用台灣電力APP」。

今天全台各地除了金門之外都是停班停課，不少民眾也趕緊抓住風雨空檔，在家做好防颱的準備工作。台電在官方粉絲團po文呼籲民眾，一定要記得查家中內外電器設備，提高警覺，而且千萬不要去撿拾或碰觸電線。

另外，用電不能中斷的場所或設備，台電提醒，也要先準備及檢查備用電源，如因颱風有停電情形，可以多加利用「台灣電力APP」停電報修功能或台電官網-「颱風停復電資訊」專區查詢或通報，「1911客服專線」可以保留給無法使用網路或仍習慣電話通聯的民眾。

不少網友也紛紛在貼文底下留言說「辛苦了，謝謝！安全優先」、「謝謝台電人員」、「請注意安全」、「天然災害時真的辛苦你們了」。