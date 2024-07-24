快訊

侵台颱凱米竟轉強颱 專家直呼罕見！1張圖看風雨時程

颱風天吃什麼？譚敦慈：必吃泡麵加1種罐頭！泡麵「這樣煮」減鈉油砍半

蘋果iOS 18仍大贏Android 15？這4大點沒得比

「颱風假沒啥好開心！」他憶23年前無家可歸慘況：看到好幾人被沖走

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風已增強為強烈颱風。 記者曾原信／攝影
凱米颱風已增強為強烈颱風。 記者曾原信／攝影

凱米颱風來勢洶洶，除了金門縣，全台21縣市全放颱風假。然而有網友指出，曾經因為2001年的納莉颱風襲台，住在山上的他親眼看到好幾個人被沖走，而留下陰影，更因為「無家可歸」寄人籬下長達半年，這些經歷也讓他深深體會到，颱風假真的沒有什麼值得開心的。

原PO在Dcard發文指出，小時候遇到納莉颱風襲台，本來也很高興第二天放假，但隨著風雨越來越強，凌晨3點左右社區警報器大響，接著廣播要居民到山下避難，「出大門後整個傻眼，因為前面的馬路全都已經變成小瀑布了」。

原PO續指，在下山的過程，他親眼看著好幾個人被水流沖走，幸好有好心的消防員將他背起，才倖免於難。不只如此，原PO也說，當時下山後無家可歸，只能住在親戚家半年，後來回家後發現，除了自己家和隔壁棟沒事，竟有好幾戶的擋土牆全部都崩掉，「不要問我為什麼我才幼稚園，就可以記得這麼清楚」、「你們根本不會知道，這種災難我真的是一輩子忘不了」。

現在只要被問到放颱風假開心嗎？原PO都一律回答「我一點也不高興，而且我也完全不期待」。他也呼籲大家，好好享受現在高科技所帶來的安全與便利，因為這真的是得來不易。

凱米颱風暴風圈已於今（24日）凌晨2時進入台灣陸地，今明兩天影響台灣。根據中央氣象署資料顯示，凱米今天上午11時已升級為強颱，預報員劉宇其表示，現在就是颱風影響台灣最大的時候，目前暴風圈已經涵蓋台灣大部分陸地。

Dcard 凱米颱風 氣象署 颱風假

延伸閱讀

房屋住多久該換？ 多數網友曝看法：15年是極限

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

颱風天吃哪款泡麵最頂？他列前十大榜單 網卻推這「遺珠之憾」

肉、菜全掃光！全台賣場變戰場 網傻眼：搞得像世界末日

相關新聞

「颱風假沒啥好開心！」他憶23年前無家可歸慘況：看到好幾人被沖走

凱米颱風來勢洶洶，除了金門縣，全台21縣市全放颱風假。然而有網友指出，曾經因為2001年的納莉颱風襲台，住在山上的他親眼看到好幾個人被沖走，而留下陰影，更因為「無家可歸」寄人籬下長達半年，這些經歷也讓他深深體會到，颱風假真的沒有什麼值得開心的。

人潮湧KTV！網驚「電話打不進去」 一票人搖頭：颱風假不是玩樂假

中央氣象署持續針對凱米颱風發布海上陸上颱風警報，暴風圈已經進入台灣陸地，並且涵蓋台灣鄰近的各海域，許多縣市也在昨（23日）晚間8點宣布今日停班停課一天。不過有網友發現，昨晚9點多錢櫃KTV就已經打不進去，顯示不少人就算停班停課依然外出。

肉、菜全掃光！全台賣場變戰場 網傻眼：搞得像世界末日

中央氣象署持續針對凱米颱風發布海上陸上颱風警報，暴風圈已經進入台灣陸地，並且涵蓋台灣鄰近的各海域，提醒台灣本島、澎湖、馬祖民眾做好防颱準備。事實上，不少民眾在昨（23）日看到新聞後，就趕緊到賣場補貨，沒想到肉類、甜品等幾乎被掃光，有網友更傻眼直呼：「颱風而已，搞得好像世界末日！」

颱風天吃哪款泡麵最頂？他列前十大榜單 網卻推這「遺珠之憾」

中颱凱米暴風圈已觸陸，今日全台各縣市皆停止上班上課放颱風假，僅有金門例外。不少民眾也乖乖待在家裡防颱，做好萬全準備，…

日本一知名常見食物讓台灣人難接受？ 網喊：吃下去需要勇氣

暑假到來，許多台灣人喜歡到日本旅遊，不過日前有網友表示，他以前覺得日本食物都很好吃，但好奇「去日本有什麼台灣人吃不習慣的食物嗎？」對此，許多網友狂喊1物「納豆吃不習慣」，直言「太可怕了，我完全不行」。

她生男孩想送非油飯彌月禮但怕被罵 網友鼓勵：我發貢糖禮盒

日前有位新手媽媽網友在論壇發文表示，自己近期生了男寶寶，但寶寶滿月會落在炎熱的夏天，所以和丈夫會想選擇較易保存的烘焙類禮盒，而非油飯，但又擔心這樣跳脫傳統的行無會招來親友的閒話，因此想詢問有沒有網友生男寶寶但不發油飯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。