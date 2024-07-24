「颱風假沒啥好開心！」他憶23年前無家可歸慘況：看到好幾人被沖走

凱米颱風來勢洶洶，除了金門縣，全台21縣市全放颱風假。然而有網友指出，曾經因為2001年的納莉颱風襲台，住在山上的他親眼看到好幾個人被沖走，而留下陰影，更因為「無家可歸」寄人籬下長達半年，這些經歷也讓他深深體會到，颱風假真的沒有什麼值得開心的。

原PO在Dcard發文指出，小時候遇到納莉颱風襲台，本來也很高興第二天放假，但隨著風雨越來越強，凌晨3點左右社區警報器大響，接著廣播要居民到山下避難，「出大門後整個傻眼，因為前面的馬路全都已經變成小瀑布了」。

原PO續指，在下山的過程，他親眼看著好幾個人被水流沖走，幸好有好心的消防員將他背起，才倖免於難。不只如此，原PO也說，當時下山後無家可歸，只能住在親戚家半年，後來回家後發現，除了自己家和隔壁棟沒事，竟有好幾戶的擋土牆全部都崩掉，「不要問我為什麼我才幼稚園，就可以記得這麼清楚」、「你們根本不會知道，這種災難我真的是一輩子忘不了」。

現在只要被問到放颱風假開心嗎？原PO都一律回答「我一點也不高興，而且我也完全不期待」。他也呼籲大家，好好享受現在高科技所帶來的安全與便利，因為這真的是得來不易。

凱米颱風暴風圈已於今（24日）凌晨2時進入台灣陸地，今明兩天影響台灣。根據中央氣象署資料顯示，凱米今天上午11時已升級為強颱，預報員劉宇其表示，現在就是颱風影響台灣最大的時候，目前暴風圈已經涵蓋台灣大部分陸地。