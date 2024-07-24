人潮湧KTV！網驚「電話打不進去」 一票人搖頭：颱風假不是玩樂假

中央氣象署持續針對凱米颱風發布海上陸上颱風警報，暴風圈已經進入台灣陸地，並且涵蓋台灣鄰近的各海域，許多縣市也宣布今日停班停課一天。不過有網友發現，昨晚9點多錢櫃KTV就已經打不進去了，顯示不少人就算停班停課依然外出。

一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出跟親友的對話紀錄，可以看到23日晚間9點20分左右，她傳訊息說24日休假，對方則回應：「錢櫃電話打不進去」、「哈哈哈」。由此可知，儘管颱風，KTV依然人潮火熱。

貼文曝光後，網友一面倒批評，「台灣人的羞恥心及道德觀念已經逐漸喪失，颱風假當成賺到的玩樂假」、「我還聽到有人說他下午3點就訂晚上9點的，沒颱風假再取消，有夠傻眼欸」、「KTV都快變動物園了」、「真心希望政府以後可以在放颱風假的時候，把這些娛樂場所也列入強制放假」。不過也有少數人指出，台灣的假期數量是世界排名倒數，所以對一部分人來說，這可能是「小確幸」，因此就暫時不顧風雨危險。

直接到錢櫃官網查詢發現，若將預約時間訂為24日下午3點左右，大台北地區僅林森店可以預約。而另一間KTV好樂迪狀況也差不多，官網預約可發現，就連較偏遠的北投石牌門市，同樣時段也額滿。