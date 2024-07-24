快訊

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

快閃美西7小時挨綠營砲轟…盧秀燕：聚焦防颱 少點政治口水吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風天吃哪款泡麵最頂？他列前十大榜單 網卻推這「遺珠之憾」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇問說，颱風天應該要吃哪款泡麵才算厲害。示意圖／ingimage
網友好奇問說，颱風天應該要吃哪款泡麵才算厲害。示意圖／ingimage

中颱凱米暴風圈已觸陸，今日全台各縣市皆停止上班上課放颱風假，僅有金門例外。不少民眾也乖乖待在家裡防颱，做好萬全準備，而颱風天家中必備的乾糧之一就屬口味眾多的泡麵。

有網友就好奇想知道「颱風天吃什麼泡麵最頂」？之前曾被網友評為難吃第一名的雙響泡也被點名，有人說它變好吃了，湯頭溫順清爽，其他如來一客及台酒花雕雞麵也各有擁護者。

網友hellspeak 在PTT八卦板上說「颱風天就是要吃泡麵呀」，他好奇問大家颱風天最適合吃哪一款泡麵？他列出網路投票結果的台灣泡麵前10名如下：

第1名 - 維力炸醬麵

第2名 - 滿漢大餐蔥燒牛肉麵

第3名 - 來一客鮮蝦魚板

第4名 - 統一麵肉燥麵

第5名 - 台酒花雕雞麵

第6名 - 味味A排骨雞麵

第7名 - 拉麵道日式味噌

第8名 - 維力大乾麵地獄辣椒

第9名 - 阿Q雞汁桶麵

第10名 - 維力一度贊紅燒牛肉

原po表示，自己覺得乾麵最好吃是維力大乾麵系列，湯麵是拉麵道系列，「大家認為這個榜單準嗎？」

貼文一出，大部分人覺得沒被列在榜單上的雙響泡其實口味不錯，其他人則表示「剛吃完滿漢大餐」、「台酒花雕雞，超讚！」、「統一鮮蝦麵」、「來一客」、「昨天吃了一包排骨雞麵+一塊科學麵」、「唯一支持味味一品牛肉麵」、「維力煮湯加蛋」，甚至還有人推薦「五木拉麵海鮮口味，我們家4人煮一大包」。

「用煮的話，會選肉骨茶麵，再加蛋、菜」、「阿Q的麵條很好吃，寬的比較有嚼勁」，不過也有人疑問「怎沒素飄香？第一名吧？」

凱米颱風

延伸閱讀

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

雨量歷史罕見！中颱凱米不僅直球對決台灣 再挾「行星尺度」西南氣流

長輩不會用QRcode點餐…店員秒回1句 年輕人不挺：應對老人家手下留情

凱米增強變慢北市威脅恐如「蘇迪勒」 今晚起風雨最大

相關新聞

肉、菜全掃光！全台賣場變戰場 網傻眼：搞得像世界末日

中央氣象署持續針對凱米颱風發布海上陸上颱風警報，暴風圈已經進入台灣陸地，並且涵蓋台灣鄰近的各海域，提醒台灣本島、澎湖、馬祖民眾做好防颱準備。事實上，不少民眾在昨（23）日看到新聞後，就趕緊到賣場補貨，沒想到肉類、甜品等幾乎被掃光，有網友更傻眼直呼：「颱風而已，搞得好像世界末日！」

颱風天吃哪款泡麵最頂？他列前十大榜單 網卻推這「遺珠之憾」

中颱凱米暴風圈已觸陸，今日全台各縣市皆停止上班上課放颱風假，僅有金門例外。不少民眾也乖乖待在家裡防颱，做好萬全準備，…

日本一知名常見食物讓台灣人難接受？ 網喊：吃下去需要勇氣

暑假到來，許多台灣人喜歡到日本旅遊，不過日前有網友表示，他以前覺得日本食物都很好吃，但好奇「去日本有什麼台灣人吃不習慣的食物嗎？」對此，許多網友狂喊1物「納豆吃不習慣」，直言「太可怕了，我完全不行」。

她生男孩想送非油飯彌月禮但怕被罵 網友鼓勵：我發貢糖禮盒

日前有位新手媽媽網友在論壇發文表示，自己近期生了男寶寶，但寶寶滿月會落在炎熱的夏天，所以和丈夫會想選擇較易保存的烘焙類禮盒，而非油飯，但又擔心這樣跳脫傳統的行無會招來親友的閒話，因此想詢問有沒有網友生男寶寶但不發油飯。

台北市立動物園竟成外國觀光客必逛行程 網曝「這原因」很強

以自然風貌展示動物，使牠們擁有與其原生地類似的居住環境，讓台北市立動物園成為外國觀光客來台最喜愛的景點之一。有網友不禁提出討論：「台北動物園很強嗎？」

「可不可」女店員要賠7位數 網熱議：鬧事學生家中有礦？

「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店14日爆出食安事件，店員不滿消費者在將近打烊的時間才點餐，竟在飲料內「吐口水」加料，引發輿論撻伐。20日可不可總部公告3點聲明，涉事員工將賠七位數的賠償金，並接受懲處。網友好奇「可不可鬧事的學生家中有礦？」，有人戲稱「看來是富二代」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。