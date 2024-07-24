颱風天吃哪款泡麵最頂？他列前十大榜單 網卻推這「遺珠之憾」

中颱凱米暴風圈已觸陸，今日全台各縣市皆停止上班上課放颱風假，僅有金門例外。不少民眾也乖乖待在家裡防颱，做好萬全準備，而颱風天家中必備的乾糧之一就屬口味眾多的泡麵。

有網友就好奇想知道「颱風天吃什麼泡麵最頂」？之前曾被網友評為難吃第一名的雙響泡也被點名，有人說它變好吃了，湯頭溫順清爽，其他如來一客及台酒花雕雞麵也各有擁護者。

網友hellspeak 在PTT八卦板上說「颱風天就是要吃泡麵呀」，他好奇問大家颱風天最適合吃哪一款泡麵？他列出網路投票結果的台灣泡麵前10名如下：

第1名 - 維力炸醬麵 第2名 - 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 第3名 - 來一客鮮蝦魚板 第4名 - 統一麵肉燥麵 第5名 - 台酒花雕雞麵 第6名 - 味味A排骨雞麵 第7名 - 拉麵道日式味噌 第8名 - 維力大乾麵地獄辣椒 第9名 - 阿Q雞汁桶麵 第10名 - 維力一度贊紅燒牛肉

原po表示，自己覺得乾麵最好吃是維力大乾麵系列，湯麵是拉麵道系列，「大家認為這個榜單準嗎？」

貼文一出，大部分人覺得沒被列在榜單上的雙響泡其實口味不錯，其他人則表示「剛吃完滿漢大餐」、「台酒花雕雞，超讚！」、「統一鮮蝦麵」、「來一客」、「昨天吃了一包排骨雞麵+一塊科學麵」、「唯一支持味味一品牛肉麵」、「維力煮湯加蛋」，甚至還有人推薦「五木拉麵海鮮口味，我們家4人煮一大包」。

「用煮的話，會選肉骨茶麵，再加蛋、菜」、「阿Q的麵條很好吃，寬的比較有嚼勁」，不過也有人疑問「怎沒素飄香？第一名吧？」