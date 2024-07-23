日本一知名常見食物讓台灣人難接受？ 網喊：吃下去需要勇氣

暑假到來，許多台灣人喜歡到日本旅遊，不過日前有網友表示，他以前覺得日本食物都很好吃，但好奇「去日本有什麼台灣人吃不習慣的食物嗎？」對此，許多網友狂喊1物「納豆吃不習慣」，直言「太可怕了，我完全不行」。

一名網友在PTT發文表示，他小時候去日本覺得每種食物都很好吃，只是拉麵偏鹹而已，感覺日本沒什麼食物是台灣人吃不習慣的，因此好奇「有什麼台灣人吃不習慣的日本食物嗎？」

對此，多數人認為是「納豆」，指出「納豆我不行，醃漬物根本沒味道」、「納豆不行」、「納豆和生蛋拌飯，初次嘗試要稍微鼓起勇氣」，但也有人認為是「餃子」，直言「你吃了他們的煎餃，會想跟店家說煎成這樣根本沒資格開店，一堆食物都沒有煮熟」、「日本就是餃類苦手（不擅長），相較台灣家庭主婦包的餃子，都屌打日本名店的餃子」、「煎餃跟醃菜我都不行」。

還有網友認為一些食物也很難習慣，「章魚燒、鯨魚肉、馬肉、山藥、納豆、蓮藕」、「大阪燒跟章魚燒都不喜歡」、「糯米糰子沒辦法習慣，特別是醬油口味」、「絕對章魚燒不能接受，太過軟糊爛」、「章魚燒也是太軟爛」、「拉麵太鹹了，台灣的拉麵很多明顯有調整過」、「拉麵那個鈉含量很可怕，日本人都是喝光光」。