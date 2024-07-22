她生男孩想送非油飯彌月禮但怕被罵 網友鼓勵：我發貢糖禮盒

日前有位新手媽媽網友在論壇發文表示，自己近期生了男寶寶，但寶寶滿月會落在炎熱的夏天，所以和丈夫會想選擇較易保存的烘焙類禮盒，而非油飯，但又擔心這樣跳脫傳統的行無會招來親友的閒話，因此想詢問有沒有網友生男寶寶但不發油飯。

原PO在Dcard以「難道…生男生…就一定要發油飯嗎？」為題，分享自己近期迎接與丈夫的第一胎，是個男寶寶，但是原PO擔心，接下來天氣會愈來愈熱，因此和丈夫討論滿月禮選擇烘焙系列禮盒，便不用擔心保存效期短和天氣問題，更直言其實烘焙禮盒金額不亞於油飯禮盒，但還是擔心此番不遵循傳統的行為，會被親友說閒話。

對此，有不少網友分享自己不遵循傳統的滿月禮，「我生女孩我一樣送蛋糕+雞腿油飯+紅蛋禮盒」、「我媽一開始說要油飯，後來吃了波士頓蛋糕之後馬上變心，現代年輕人沒有那些規矩，想送就送，錢是妳花的，何必在乎規矩觀念，我就是要送蛋糕，不吃我就省起來而已」、「我生兒子送的是貢糖禮盒噢！雖然娘家媽媽罵到臭頭，但⋯⋯反正我出錢，我想送什麼就送什麼，現在懷女兒，打算送油飯噢！」

有民俗專家解釋，嬰兒出生滿一個月就叫做「滿月」或「彌月」，以前的台灣習俗迎新生兒送彌月禮，不論生男生女都會送油飯與紅蛋，紅色寓意吉祥，蛋則代表新的生命，如果是生男孩則會在油飯跟紅蛋中，多加一支雞腿。因現代社會已無重男輕女觀念，所以送彌月禮有心意最重要，已沒限定生女兒不能送雞腿，也沒人規定生男孩一定要發油飯，加上近些年蛋糕、烘焙類禮品興起，也成為熱門的滿月送禮選項。