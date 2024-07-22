台北市立動物園竟成外國觀光客必逛行程 網曝「這原因」很強

以自然風貌展示動物，使牠們擁有與其原生地類似的居住環境，讓台北市立動物園成為外國觀光客來台最喜愛的景點之一。有網友不禁提出討論：「台北動物園很強嗎？」

一名網友nbarepeat在PTT論壇以「台北動物園很強嗎？」為題發文討論，自己前一陣子去動物園時，天氣相當炎熱，動物園卻人山人海，除了親子旅遊外也有情侶約會，甚至看見不少歐美人士前往參觀，讓原PO很好奇：台北動物園在世界算很有名嗎？

此篇文章一出，網友紛紛留言回應「很強，cp值世界第一高」、「便宜，太便宜」、「真的很強，這種票價跟品質，真的是世界級水質」、「去了很多國家，沒看過這麼便宜的」，不少網友認為60元的門票能在動物園逛上一整天，多付100元都值得。

但也有網友認為動物種類雖然豐富，硬體設施卻有待加強，「佔地太大，對人類觀賞動物不方便」、「山窪地形，夏天爆濕熱」、「夏天去的話熱到爆，大概就這個缺點」，可見園區空間雖大，長時間曝曬也未必是人人都有辦法忍受。

台北市立動物園位於台北市文山區，1914年創立至今已有110年歷史，號稱「亞洲最大的動物園」。園內包含8個戶外展示區、6個室內展示館、以及2個環境教育教學場所。截至2021年底，共有動物354種、2,407隻（未計算昆蟲、部分魚類及農委會收容計畫動物），是一處結合自然景觀形成具生態特色之休閒場所。

票價凍漲多年 網友直呼超佛心

台北市立動物園自1997年起門票便一直維持60元的價格，長達26年都沒有漲過價。而園方於今年4月1日時宣布實施新票制，普通票（全票）從現行60元調整為100元，優待票則由30元調整為50元。