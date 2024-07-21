「可不可」女店員要賠7位數 網熱議：鬧事學生家中有礦？

「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店14日爆出食安事件，店員不滿消費者在將近打烊的時間才點餐，竟在飲料內「吐口水」加料，引發輿論撻伐。20日可不可總部公告3點聲明，涉事員工將賠七位數的賠償金，並接受懲處。網友好奇「可不可鬧事的學生家中有礦？」，有人戲稱「看來是富二代」。

可不可熟成紅茶20日發布聲明強調，本次涉事的兩位員工與雙方家長已親自到場向受害消費者、新竹關埔分店業主及可不可總部致上深刻的悔意與歉意，並接受七位數的賠償金與懲處，也感謝此次事件的消費者願意給予改過自新的機會。

一名網友在論壇Dcard以「可不可鬧事的學生家中有礦？」為題發文，他表示，鬧事家長接受七位數賠償，讓他好奇這兩位鬧事高中生的家境到底有多好，否則若是普通人面臨如此大筆的賠償金額，勢必會上法院爭取減少賠款。他問，「通常只有家裡有礦，想要盡快幫蠢小孩息事寧人的才會直接賠，不知道這邊有沒有八卦？」

其他人則留言，「可惡，沒想到竟是富二代」、「兩位七位數100萬的話，一人50萬，要是家長應該馬上賠吧。趕快設下防火線，免得更加炎上、被告漫長的法院，然後賠更多，但不知道七位數是多少就是了」、「正常的父母不管怎樣不就只能買單嗎？自己小孩做錯事不就得負責，所以才不敢生，怕生到這種敗類」。

也有人說，「也沒說是一次繳吧」、「接受而已，能不能拿出錢來又是一回事」、「會不會其實沒有賠那麼多，只是公司給社會大眾一個交代而已」、「說富二代太誇張了吧，感覺可不可不會讓他們真的賠450萬，所以才寫說七位數，一般經濟不錯的家庭拿個一兩百萬出來消災，算還可以接受的範圍吧」。