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診所就醫被要求讓位 雙方吵翻老婦怒嗆：神經病

聯合新聞網／ 綜合報導
網友就醫時被要求讓位。示意圖／Ingimage
網友就醫時被要求讓位。示意圖／Ingimage

前陣子大眾運輸博愛座議題引發熱議，想不到連在診所看病都會遇到老人讓座。有病患近日在診所就醫，由於身體不舒服，他只好暫坐量血壓的位子，想不到卻遇到一名老婦人要求他讓座給自己孫子，因為她的孫子在診所玩玩具槍，子彈黏在天花板上，必須踩椅子才能拿下來。兩人因讓座與否起了爭執，他無奈表示，「為什麼我是病人，在醫療院所還要讓座？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他近日到耳鼻喉科診所求診，當時因喉嚨痛、腳痛，身體很不舒服，又沒有其他候位區，他只好暫時坐在量血壓的位子上，期間遇到有需要量血壓的病人，他也會起身讓座。

當時有小朋友在診所內玩玩具槍，不小心將子彈射往天花板而黏住，小孩的爸爸身高不夠，沒辦法把子彈拿下來，接著小孩的奶奶便要求他讓座，把椅子給他們踩，態度也非常強硬，他氣得直問「那妳座位要給我坐嗎？腳很髒！」，老婦人回嗆「你就很乾淨？神經病」。小孩爸爸也加入戰局，怒罵他態度差，他則回答，「憑什麼要幫您的小孩子買單，你一直跳吵死了」。

原PO表示，「身體不適，遇到很吵的小孩忍了，但是大人也跟著吵，還叫我起來椅子借他，為什麼我是病人，在醫療院所還要讓座？大眾運輸工具有博愛座，診所大家都是病人，憑什麼？只爲了讓妳給妳孫子踩上去撿玩具？」

其他人留言，「是我直接講：這裡是醫院不是公園遊戲場，讓小孩在這玩遊戲槍就不對了！自己小孩自己管好，玩具拿不到是你家的事」、「不要讓就好，管他講」、「開啟手機錄音啊，然後立刻報警」、「如果對方很有禮貌，我會起來讓他用。但聽版主的敘述，想必對方應該是一副我就是要幫我小孩弄玩具，所以你要把位子讓給我的樣子。那我也不爽讓給他們用」、「醫院裡面玩這種擊發式的玩具，還影響到別人」。

博愛座 大眾運輸 天花板 小孩 爆怨公社 讓座

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