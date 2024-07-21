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手搖飲店「一次14人上班」 網曝超狂人事成本：真的只喝這家

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲示意圖。圖／Ingimage
手搖飲示意圖。圖／Ingimage

台灣是手搖飲王國，據統計，台灣人每年喝掉10億杯手搖飲，除了各知名品牌的分店一間間地開，也有不少新品牌如雨後春筍般冒出。一名網友在Threads貼出一張照片，指出某間「一沐日」門市，同時有14名員工在上班，驚呼「也太忙」，引發討論。

原PO指出，日前前往某家「一沐日」門市買飲料，看到店內有14名員工一起工作，不禁訝異「也太忙」。照片曝光後，不少網友留言說，「這樣成本也太高了吧！有這麼賺嗎」、「看一下籃子全部都飲料，應該有很大量訂購才這麼多人吧？」、「太誇張」、「哇！一個員工算3萬的話，每個月有42萬就在人事費用了」、「迷客夏：為了你，我們養了一群牛；一沐日：為了你，我們養了一群人」、「這樣很好啊！不然一個人當兩個人在用，只會壓榨員工的店超可悲欸」。

一名網友在Threads貼出一張照片，指出某間「一沐日」門市，同時有14名員工在上班，驚呼「也太忙」。圖／擷自Threads
一名網友在Threads貼出一張照片，指出某間「一沐日」門市，同時有14名員工在上班，驚呼「也太忙」。圖／擷自Threads

此外，有網友分享說，「通化街的一沐日，每天看到只要營業，沒有不排隊的時候」、「他們每一天都很多員工上班，不只這一間，每一間都是」、「一沐日真的是我的Top，認真覺得是一間很用心的飲料店，對自己的品牌很重視，連加盟也很認真篩選」、「只要生意好，多請人根本沒問題」、「一沐日店員辛苦了，我會繼續付出，繼續買喬麥茶加粉粿」、「逮丸奶茶好好喝」、「手搖真的只喝這家」、「應該是新開的，原有人員跟教育人員一起上班吧」。

有網友分享幾張在另一間一沐日門市所看到的景象，只見收銀台旁邊、架子上以及地面上的保冰袋裡，全都擺滿了塑膠袋和塑膠杯架，以及一杯杯尚待外送的飲品，寫道「之前晚上七點多去買，櫃檯桌上跟旁邊的櫃子長這樣」，可見品牌相當受歡迎。

有網友分享幾張在一沐日門市所看到的景象，只見收銀台旁邊、架子上以及地面上的保冰袋裡，全都擺滿了塑膠袋和塑膠杯架，以及一杯杯尚待外送的飲品。圖／擷自Threads
有網友分享幾張在一沐日門市所看到的景象，只見收銀台旁邊、架子上以及地面上的保冰袋裡，全都擺滿了塑膠袋和塑膠杯架，以及一杯杯尚待外送的飲品。圖／擷自Threads

根據官網資料顯示，一沐日品牌於2012年7月創立，至今已邁入12周年。自去（2023）年2月1日起推出將草仔粿入茶的「逮丸奶茶」後，就掀起一陣騷動，吸引大批民眾排隊搶購，甚至發生部分店家在新品上市不到5天，就出現原物料斷貨的狀況。

手搖飲

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