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台北買滷味一盤130...他抱怨貴得誇張 網看菜色震驚：便宜哭

聯合新聞網／ 綜合報導
許多銅板小吃都漲價，讓民眾叫苦連天。聯合報系資料照／記者劉柏均攝影
許多銅板小吃都漲價，讓民眾叫苦連天。聯合報系資料照／記者劉柏均攝影

物價不斷上漲，很多銅板小吃也讓人覺得不再便宜。近日有一名網友貼出了他早餐買得一盤滷味，哀嚎隨便夾幾樣就要130元，結果照片貼出來，網友驚呼「根本便宜到哭」。

網友19日在PTT發文指出，因為早餐想要當個油膩Boy，於是在台北找了一家店，點了一盤滷味，隨便夾了幾樣，結帳後價格是130元，他驚呼「太誇張了，這種路邊小吃，不是都100元有找的嗎？」

原po也有貼出他購買的滷味菜色，裡面有黑豆乾、豬血糕、甜不辣、百頁豆腐、滷蛋，以及半盤的牛腱肉，幾乎要塞滿整個盤子。

滷味拼盤算起來只要130元，讓許多鄉民都暴動問店家資訊。圖／取自PTT
滷味拼盤算起來只要130元，讓許多鄉民都暴動問店家資訊。圖／取自PTT

網友見文也暴動回應，「這哪裡賣的，我要買20盤」、「超便宜…那個牛花腱的量就差不多了」、「便宜到哭」、「肉給這麼多賣200元都不奇怪」、「130元超便宜，還再嫌」、「這超不合理」、「算錯了吧」。

但因為原po遲遲沒公佈店家資訊，也有不少人懷疑是假的，「唬誰啊..光牛腱就不只130元了」、「不可能，成本都沒這麼低吧」、「無聊，自導自演」、「沒發票的創作文嗎」、「反串，0分」。

滷味

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