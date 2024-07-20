同事揪團訂飲料！她不解「打9折卻收原價」 網友逆風全不挺

你會和同事一起揪團訂飲料或便當嗎？一位女網友分享，公司同事常常揪團一起訂飲料或便當，但遇到有折扣優惠時，同事還是都收原價，理由是「找錢很麻煩」，讓她質疑是找藉口來賺外快。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「同事幫忙訂飲料，藉此賺小錢」為題，指出，公司A同事經常主揪訂飲料或便當，有時後店家有折扣優惠，同事都會以「找錢很麻煩」向其他人收取原價。有次自己主揪發現有折扣，就向其他同事收取折扣後的價格，卻招來A同事不滿，還在背後說閒話。

這名女網友進一步說明，近期A同事又開始揪人訂飲料，她覺得大家賺的都是辛苦錢，認為A同事透過這種方法一直變相賺外快、吃免錢飯，好奇發問「大家會在意這個嗎？還是大家會怎麼做？」。

貼文一出後，多數網友都認為原PO太計較，紛紛表示「他願意當主揪、願意拿飲料收錢，讓他賺一點我覺得還好欸，不然以後妳自己開啊」、「我之前有同事也是這樣，但我覺得沒關係，因為他願意幫忙訂跟去拿，如果妳很在意就自己當主揪，再把優惠的錢找給別人吧，不過我覺得別人也不會感謝妳」、「要是我根本不想當主揪，要找人一個個訂還要收錢、電話聯絡、拿餐點飲料，弄到最後搞不好有人沒拿到東西甚至錢少，一定是主揪負責」、「以前國小的時候，同學找人幫忙去福利社買東西都會給跑路費了，連國小生都知道方便是有代價的。更何況他只是收你原價而已，稍微賺點小折扣不過分吧？你叫外送都要外送費了」。

不過，也有網友認同原PO意見，指出「我會在意欸！我本來就是因為飲料很貴所以不常訂的人，如果一起訂還吞我錢，我會不開心」、「我之前也遇過這種同事，很愛主揪買東西，以為她就是很愛買東西，事後才發現她是靠這個另外賺零用錢，覺得在不知情的情況莫名成為她的財主，感受很不舒服就沒再跟她的團了」、「這個我支持原PO，不要再說什麼主揪多辛苦，那是他自己要揪的又沒人逼他，如果我是主揪，特價多少就收多少的錢，不會多收錢喔」、「講直白一點，你買飲料的錢是折扣後的錢，買完剩的錢本來就該還，那是當事人的錢，要不要另外給是當事人決定，不是自己偷偷收下，現在有點正義感反而被當怪人」。