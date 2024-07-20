洗澡如何起泡？她自爆1怪癖 釣出一票網友：原來我不孤單

你有使用過沐浴球嗎？一名女網友分享，自己洗澡使用沐浴乳時，為了方便起泡，會利用「陰毛」起泡，好奇大家是否也會這樣做？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「會有人用陰毛起皂嗎？」為題，指出自己洗澡時，都會把沐浴乳擠在手心，接著利用肚子附近的陰毛搓出泡泡，再塗抹全身。雖然覺得自己的行為有點奇怪，但覺得這個方法很實用，也好奇發問「有人跟我一樣嗎？」。

貼文一出後，意外釣出不少會利用陰毛起泡的網友，紛紛表示「笑死，原來我不孤單」、「我也會，剛剛看到瞬間笑出來，啊沒辦法全身上下就那邊可以快速起泡啊，沐浴球或是起泡巾那類的沒好好保存，很快就發霉了」、「我就知道我不是孤單的，但後來我發現可以用沐浴球哈哈哈哈」、「我，方便又快速」、「我也會，但那邊起皂的只會洗胯下」。

不過，也有不少網友相當驚訝，留言回應「我看了三X」、「我今天的網路好像用太多了」、「都是毛怎不用頭髮？」、「蛤？」、「居然還有這種用法…我還是繼續用沐浴巾好了」、「生理期怎麼辦？浴血奮戰嗎？」、「笑死真的沒想過要用陰毛起泡泡欸」、「好震驚…我被留言區嚇壞了」。