4倍大雞蛋！他遇超罕見「蛋中蛋」狂喜 全網興奮：風水太好了

雞蛋是日常生活中常見的食材，近日，有網友在臉書社團「十三份農場」分享一張特殊照片，只見圖中的雞蛋體積非常巨大，甚至是一般雞蛋的4倍，實際將其打開後，竟是極為罕見的「蛋中蛋」。

從原PO分享的照片中，可見該「大雞蛋」與其他雞蛋顏色、大小皆不同，讓他不禁感嘆道，「這母雞得多努力才能生下，有正常蛋大小的4倍大」。把「大雞蛋」帶回家後，原PO忍不住敲破蛋殼，卻驚訝的發現雞蛋內除了有蛋白和蛋黃外，竟還出現另一顆有著完整蛋殼的雞蛋，興奮直呼「奇特的蛋中蛋」。

照片一曝光，網友們都對「大雞蛋」感到好奇，「母雞還好吧？下那麼大的蛋！」、「石頭！」、「火雞蛋？」、「有錢人連吃的蛋都遠大於我，真好」、「風水太好了」、「應該要給母雞做月子」、「發了」、「太神奇了」。

據了解，母雞生出「蛋中蛋」的機率很低，當母雞體內的第一顆雞蛋還沒生出來，這時若受到其他外在因素影響而排卵，輸卵管就會再次製造蛋白、蛋殼，形成「蛋中蛋」的奇特景象，就像連體雙胞胎一樣，民眾仍可安心食用。