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他驚1款庶民點心變好貴 網認同：應該是通膨最嚴重的商品

聯合新聞網／ 綜合報導
紅豆餅示意圖，與本文內容無關。聯合報系資料照片
紅豆餅示意圖，與本文內容無關。聯合報系資料照片

台灣堪稱美食王國，不少料理、庶民小吃遠近馳名，但也因為隨著物價上漲，這些平民美食的價格已經讓民眾無法負擔。有一名網友發現住家附近的紅豆餅價格已經漲到25元以上，讓他相當驚訝。

原PO在PTT以「現在紅豆餅的合理價是多少」為題發文，他說日前因為想吃紅豆餅，就到住家附近的攤商去買，結果發現價格已經調漲，變成一顆25到35元，讓他覺得實在太貴，只想買一顆就好。原PO也問大家，「現在紅豆餅的合理價是多少？」

貼文一出引起不少熱議，「25-35也太貴了吧」、「蛤？我還看過40的」、「以前都攤車啊，現在都店面哪可能便宜」、「巷口最近新開一家一律15塊的，不知道能撐多久」、「晴光紅豆餅15，餡料飽滿」、「小時候鄉下3個10元，但是小小的」、「以前是10元3顆，現在看是一個15元，這應該是通膨最嚴重的商品？」、「我有在信義區百貨看到50元一顆的紅豆餅」。

多數人能接受的價格是10元到25元，「超過10元我就不想吃了」、「公道價15元」、「如果是那種小顆又一些料，10元-15元吧」、「連晴光紅豆餅這種連鎖店都賣15元了，我想不到為什麼其他路邊攤敢賣得比他貴」、「15元，了不起大一點，料多一點25元」、「超過20不買」、「基本口味『緊繃（極限）』25元」、「料夠多、大顆，1顆25合理吧」。

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