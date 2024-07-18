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男友搶坐博愛座 見孕婦上車1舉動讓她氣炸直接分手

聯合新聞網／ 綜合報導
博愛座示意圖。圖／聯合報系資料照片
博愛座示意圖。圖／聯合報系資料照片

博愛座讓位爭議層出不窮，不少人對於一般人到底可不可以坐博愛座看法不一。有一名女網友透露男友只要看到博愛座就會一屁股坐下去，即使看到有孕婦也不讓位，讓她覺得很丟臉，但男友卻認為她小題大作，最後女網友忍無可忍只好分手。

這名女網友在Dcard以「無法理解另一半超愛坐博愛座」為題發文，她說自己平常沒事不會去坐博愛座，就算上下班腳痠也不會，除非人真的很不舒服，但之前和男友一起上下班時，發現對方一上車，看到博愛座竟然直接坐下去，她當下沒叫男友起來，而是使眼色示意，但對方卻是一副「又沒關係」的態度。

沒多久有一名女子上車，因為身上有掛孕婦標章的吊飾，雖然肚子還不是很大，但可以確認是名孕婦。沒想到男友明明有瞄到卻假裝沒看到，反而繼續滑手機，讓原PO覺得丟臉又火大，拉他起身讓位。

下車後兩人大吵一架，男友竟說「大家都這樣，又不是只有我」、「反正那個孕婦肚子又不大」、「妳看別人有讓位嗎？」，甚至還認為原PO小題大作，讓她聽了氣炸，最後也決定提出分手。

貼文一出，不少人意見相左，有網友力挺原PO，「沒有同理心的人很可怕，相信自私的事情不會只有在博愛座上」、「什麼男友？就算不是博愛座也該讓」、「妳問妳男友，將來妳懷孕大肚子，如果遇到這種裝瞎的死不讓位，他會怎麼想？如果他一樣覺得對方沒錯，那妳可以下一位了，真的」、「沒有同理心可以分了，危難時刻絕對甩了妳！博愛座讓給需要的人不是義務，但是種美德，正義魔人固然不對，自私魔人一樣噁心」。

但也有人對原PO的觀點提出批評，「座位是為人服務的，每一次一上捷運看到一群人圍著兩個空位置真的覺得很扯，走道擠得要死就為了空那一個位置。博愛座當然優先給有需要的人，但不應該代表其他人都最好不要坐」、「一般座沒滿也可以坐博愛座，再來，妳這麼有道德，要不要幫那位孕婦佔個位子固定留給她，自己讓就好不要逼別人讓啊」、「說白一點，任何一個位子都可以是博愛座，所以我也會坐博愛座，誰規定坐一般座位就不能禮讓有需要的人」。

博愛座 孕婦

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