他發文悼念「路不平」車禍去世家人 眾網友同感籲：普及路平專案

近日有一名網友在論壇發文表示，去年他母親和弟弟因視線不佳和路面不平發生車禍，母親沒多久後就死亡，成了植物人的弟弟上個禮拜也離開人世，貼文真摯感人引起眾多網友迴響，底下有許多網友也對台灣路面不平的情況有感，認為需要改善。

原PO在Dcard以「我弟去世了」為題，敘述去年12月晚上，自己的母親騎機車載著弟弟，因為視線不佳、路面不平自摔，母親搶救無效死亡，弟弟則變成植物人，於上禮拜也去世，原PO更說弟弟去世後，自己承受難以形容的痛苦，也很想念弟弟。

有許多網友批評台灣道路不平，「又是因為路面不平，政府真的不要只有在選舉才要修路ㄟ」、「看過日本的柏油路就知道台灣的多爛，為了省成本不擇手段」、「路平專案可以再普及一點嗎？路況爛所以車禍，根本是國家要負責賠償的，乾脆清查所有地面下施工物管線設備，不要再挖了破、破了挖的惡性循環了」、「我們縣市也很常挖路挖到每條路沒有一條是平整的，機車有時候去ㄎㄟˊ到不平的地方就很容易自摔，下雨天的時候也是，就算騎很慢也是有機會會摔倒」。

也有網友安慰原PO，植物人弟弟的死也許對弟弟本人和原PO家庭都是好的，「拍拍，從去年12月到最近也過超過半年了，弟弟的植物人狀態根本不會好，他走了你們雖然不捨與痛苦，但對整個家庭的經濟、對醫療環境跟對弟弟本身都是好的，加油」、「拍拍原po，最親的人突然離開真的很難接受，這是生命中非常煎熬的難關，但希望你跟爸爸都能挺過去」、「值得慶幸的是植物人沒有拖太久，前幾天看到一個植物人躺床17年才斷氣，旁人都身心俱疲」、「弟弟捨不得你和爸爸辛苦，相信令堂在另一世界會照顧好他的」。