「高學歷低成就」同儕壓力大 網認同：和事業有成同學比較讓人憂鬱

日前有網友在論壇以「高學歷低成就的人會很憂鬱嗎」為題發問，假如步入30歲，眼看多數同學都事業有成，而感到憂鬱，會不會緬懷自己當年大學的光榮？貼文引出網友回應，「朋友事業都很成功，愛比較的我更憂鬱」，也有網友針對成就的必要性與定義，分享自己的看法。

原PO在Dcard發文提問，不是自己選擇低成就，而是不得已低成就的人，如果到30歲以上，看見大多數的同學都前途一片光明，而感到鬱鬱寡歡的時候，是不是會緬懷過去，走不出高學歷的光環。

許多網友認同「高學歷低成就」確實會讓人憂鬱，「學生時期算順利，一出社會就崩潰，工作時ADHD（注意力不足過動症）情況嚴重，事情做不好，抗壓性又低，覺得自己成效差，不敢跟同事互動，因此人際也沒搞好，環環相扣最後憂鬱，只能待壓力相對小的公司職位，朋友事業都很成功，愛比較的我更憂鬱」、「寧為雞首不為牛後，學歷高會被賦予高的期望；學歷沒那麼好反而會比較知足」、「多少都會吧，同儕之間的比較壓力很可怕，一樣的成就在高中同學裡面就不算差，會比較知足，但大學我連同學會都不敢去，感覺自己是廢物魯蛇」。

也有網友認為不必追求高成就，可以依個人意願超脫社會的標準，「前途光明定義是什麼，有工作不會失業就不錯了吧」、「看每個人自己要的生活方式，自己舒服就好，有個朋友台大法律畢，在保險公司當法務收入普通、沒什麼壓力，準點上下班，有很多自己的生活，也有朋友在大律所拼死拼活，訴訟和非訟案件都接，年收200＋，但身心壓力大」、「也許其實現在的薪水夠你生活，你物欲也不高，但這種覺得自己超爛的心態才是痛苦的根源」、「成就這種東西是自己定義，社會的標準如同教科書複製死板，如何自己定出標準，活出框架，這才是人生的課題」。