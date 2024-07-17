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「可不可」女店員惡搞飲料遭撻伐 他逆風轟加盟主：關店剛好

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料示意圖。圖／聯合報系資料照
手搖飲料示意圖。圖／聯合報系資料照

知名連鎖手搖飲「可不可熟成紅茶」日前爆出食安事件，新竹關埔分店一名女店員因惡搞客人飲料引起軒然大波，可不可總公司除了終止加盟關係，今（17）日還大動作找來外包商拆除關埔店招牌。不過在一片撻伐聲當中，有網友認為加盟店業者沒教育好員工，才應該要負最大責任。

這名網友在PTT發文表示，身為經營者，管理、教育好員工本來就是理所當然，他相信連鎖店都會有一個「不要隨意上傳社群網站」的規定，因此質疑加盟業者是否有給員工簽相關切結書，告知其義務跟責任，若沒有教好就讓員工上陣，店家至少負一半以上責任。

原PO點出加盟主的3項缺失，僱用的時候沒有過濾人、教育沒教好、沒做到督導跟看管員工的責任，並且不客氣地說，如果缺人手，加盟主就應該自己下去搖飲料，「沒教好還敢讓人出來，總公司關你店剛好而已啦，因為這表示你連員工都不會教、管不好，影響公司商譽」。

貼文引起兩極評論，有人認同原PO看法，「看評論，糟糕店員好像至少兩個，這店長問題真的超大」、「這加盟主跟店督導本來就很有問題，那家店風評差可不是一天兩天，看Google的消費者評論就知道，根本沒在管員工素質」、「那加盟主真的也有問題，餐飲業員工指甲這樣還不管，我之前遇到店員整我，把泡珍珠的糖水加在我的微糖飲料，去FB留言他們店長超快就聯絡我，然後調完監視器確認有這行為，馬上就開除那個屁孩」、「如果沒做好教育訓練，雇主責任較高」。

但也有人反駁，「不用教育，小學生都知道不能把口水混在飲料裡面吧？」、「店長可能有督導責任，但店員問題最大」、「你這有點天真了，母公司這種經營策略是外包問題，手搖飲的市場環境很難辦到你說的訓練程度，惡意加料真的是個人操守」、「教育訓練可以啊，面試可以演出來啊，這明顯就個人道德行為，怪老闆？」

可不可熟成紅茶 新竹 連鎖加盟

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