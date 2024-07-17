獨樹一「格」！他見路邊僅1機車停車格超傻眼 內行曝背後真相

台灣的機車數量非常多，使得停車位非常難找，不過有網友發現路邊竟然只有一格機車停車格，不像常見到的是一整排好幾格，奇特的景象讓他忍不住拍下照片PO到臉書，引發不少討論。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這個「獨樹一格」的停車格左右兩邊都沒有再劃設其他車位，但地上卻劃有紅線，而格子上也正好停了一輛機車，讓他看了非常傻眼，「就這麼一格？」

照片一出笑翻不少人，「邊緣人專用是嗎？」、「停個車跟登基一樣」、「VVIP等級的」、「停那裡心裡不會怕怕的嗎？」、「有就不錯了，我家這邊幾乎都是紅線」、「能停到這一格，真的是天選之人」、「只要你不尷尬，那麼尷尬的就是別人」、「看來是『釘子戶』」、「這格在北車會停三台」、「孤獨的美食家的座騎」、「收費員為效益，應該不跑這一單」。

網友在台中市一處道路旁看到僅有一個停車格，讓他相當訝異。 圖擷自路上觀察學院

也有網友很擔心停這一格很容易被撞，「這樣很容易被撞」、「此為『待撞格』」、「獨孤求撞」、「這格子還在車道上，超容易被撞」、「這格也太危險，感覺三寶不看路撞上去的紀錄頗高」、「太酷了，但我不敢停，怕被撞」、「唯一目標！通常不小心上面掉下來的，或是沒看路的往往會正中紅心」。

有明眼人一眼就認出是台中市文心路，「我猜台中文心路」、「北屯文心路四段」、「五權西路快到文心路那裡也是有一格汽車格，看到超困惑」、「文心路旁總是會有很妙的獨立停車格」。

還有內行人解釋，「就車格兩邊住戶申請紅線方便出入，看斜坡就知道了」、「旁邊都是汽車出口，老實說不畫比較好」、「出入斜坡前後一定還有其他車格，只是這格比較突出特別，不如不要畫」。