快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2品牌成竹科制服？ 網歸納理由：超實用！不會荷葉邊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現竹科有50%的人衣服都穿踢不爛（Timberland）和北面（The North Face）。本報資料照片
一名網友發現竹科有50%的人衣服都穿踢不爛（Timberland）和北面（The North Face）。本報資料照片

哪些服飾品牌是竹科人的最愛？日前有位在新竹科學園區上班的網友表示，他常常看到大家穿兩個品牌的衣服，而且出現率高達50%，讓他幽默表示「都快要變成竹科制服了」，原PO好奇表示「這2個牌子好在哪？看得我都想買了」，文章曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示「為啥科技業那麼多踢不爛（Timberland）和北臉（The North Face）？」指出他在上班途中都會看到有50%的人，穿著這兩個牌子出門，幽默表示「這都快變成竹科制服了」。對此，他發問「有人可以說明這2個牌子好在哪嗎？真心好奇，看得我都想買了」。

文章曝光後，多數網友認為是「實用取向」，指出「因為新竹風大，加上科技業衣服選擇以機能、CP值耐操為主」、「我還真的每天上班都穿北臉的衣服，以前穿一件1、200塊的穿沒幾次就荷葉邊了，換北臉就沒有這個問題」、「北臉日版的好穿又好看，很實用啊！我是理工人，覺得這是很好的選擇」、「北臉蠻帥的吧，加點錢上紫標當個日系低調帥哥」、「踢不爛很讚阿，久久洗一下，外觀不用照顧，舊了也好看」。

但也有網友認為其他牌子也很多很好，「因為UNIQLO沒印個大logo在衣服上」、「你在新竹能買到什麼名牌？這兩個牌子是宣傳很成功的牌子，我的興趣是登山，首選就是迪卡儂，北臉很好，但台灣沒有冷到那種程度，Timberland應該是外型好跟廣告打很多」、「在新竹要穿給誰看？當然隨便穿就好」、「冬天很多始祖鳥和長毛象」、「最近竹科還多了Human made，而且要Logo和圖案夠大、最好胸前背後都要有的那種」。

制服 新竹

延伸閱讀

18歲癌末弟撐不到家斷氣…家屬怒搜擋道車主「靈堂道歉」 民俗專家搖頭：不是好事

少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來

和我睡不佔床！奧客家長訂房「小孩不算人」 過來人共鳴：遇過把壯漢當小孩

最難相處三生肖！兔心門緊鎖、蛇生性冷漠、他防備心超級重「誰都不信」

相關新聞

2品牌成竹科制服？ 網歸納理由：超實用！不會荷葉邊

哪些服飾品牌是竹科人的最愛？日前有位在新竹科學園區上班的網友表示，他常常看到大家穿兩個品牌的衣服，而且出現率高達50%，讓他幽默表示「都快要變成竹科制服了」，原PO好奇表示「這2個牌子好在哪？看得我都想買了」，文章曝光後，引發網友熱議。

獨樹一「格」！他見路邊僅1機車停車格超傻眼 內行曝背後真相

台灣的機車數量非常多，使得停車位非常難找，不過有網友發現路邊竟然只有一格機車停車格，不像常見到的是一整排好幾格，奇特的景象讓他忍不住拍下照片PO到臉書，引發不少討論。

她驚訝吃海底撈「2292元竟可去零頭算2200」 前員工道原因

來自中國大陸的知名連鎖火鍋品牌「海底撈」，受到不少台灣人的喜愛，除了食材豐富新鮮外，周邊的服務也令人印象深刻。有一名女網友日前到海底撈用餐，結帳金額是2292元，店員竟只收她2200元，讓她非常訝異。對此，有一名海底撈前員工出面解釋折扣的原因。

腳趾超透氣！妹子愛上「怪咖穿搭」發現新世界 網共鳴：夏天必備

有些人講究穿搭，每天出門都要精心打扮，也有人比起時尚更在意舒適度，認為體感舒服才是最重要的。日前有位網友分享，她與朋友都認為「五趾襪」外型不好看，曾經非常排斥。某次她為了惡整好友買了幾雙襪子...

電子書方便省空間…他好奇還有人買實體書？網揭5大優勢：創造儀式感

數位時代不僅許多工作逐漸被科技取代，民眾的日常習慣也都仰賴3C產品，閱讀電子書就是當前的普遍現象之一。一名網友在PTT發文詢問「現在還會花錢買書嗎？」，指出自己從小就有閱讀的習慣，也常常到書店買書，不過身邊朋友都認為看電子書比較方便，引發熱議。

台灣人不愛去南韓旅行？ 網點出「三大原因」不夠吸引人

隨著疫情趨緩，國人出國旅遊的比例大幅成長，交通部觀光署統計，113年1-4月份全台出國人次高達534萬，光日本就佔據了三分之一，而明星潮流影響台人很深的南韓，卻遭到網友們嫌棄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。