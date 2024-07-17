2品牌成竹科制服？ 網歸納理由：超實用！不會荷葉邊

哪些服飾品牌是竹科人的最愛？日前有位在新竹科學園區上班的網友表示，他常常看到大家穿兩個品牌的衣服，而且出現率高達50%，讓他幽默表示「都快要變成竹科制服了」，原PO好奇表示「這2個牌子好在哪？看得我都想買了」，文章曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示「為啥科技業那麼多踢不爛（Timberland）和北臉（The North Face）？」指出他在上班途中都會看到有50%的人，穿著這兩個牌子出門，幽默表示「這都快變成竹科制服了」。對此，他發問「有人可以說明這2個牌子好在哪嗎？真心好奇，看得我都想買了」。

文章曝光後，多數網友認為是「實用取向」，指出「因為新竹風大，加上科技業衣服選擇以機能、CP值耐操為主」、「我還真的每天上班都穿北臉的衣服，以前穿一件1、200塊的穿沒幾次就荷葉邊了，換北臉就沒有這個問題」、「北臉日版的好穿又好看，很實用啊！我是理工人，覺得這是很好的選擇」、「北臉蠻帥的吧，加點錢上紫標當個日系低調帥哥」、「踢不爛很讚阿，久久洗一下，外觀不用照顧，舊了也好看」。

但也有網友認為其他牌子也很多很好，「因為UNIQLO沒印個大logo在衣服上」、「你在新竹能買到什麼名牌？這兩個牌子是宣傳很成功的牌子，我的興趣是登山，首選就是迪卡儂，北臉很好，但台灣沒有冷到那種程度，Timberland應該是外型好跟廣告打很多」、「在新竹要穿給誰看？當然隨便穿就好」、「冬天很多始祖鳥和長毛象」、「最近竹科還多了Human made，而且要Logo和圖案夠大、最好胸前背後都要有的那種」。