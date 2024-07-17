她驚訝吃海底撈「2292元竟可去零頭算2200」 前員工道原因
來自中國大陸的知名連鎖火鍋品牌「海底撈」，受到不少台灣人的喜愛，除了食材豐富新鮮外，周邊的服務也令人印象深刻。有一名女網友日前到海底撈用餐，結帳金額是2292元，店員竟只收她2200元，讓她非常訝異。對此，有一名海底撈前員工出面解釋折扣的原因。
這名女網友在《Threads》發文表示，前幾天去吃海底撈，消費金額是2292元，結帳時店員竟然說「算2200元就好了」，原PO對於直接少付了92元感到很驚訝，「第一次知道海底撈還可以抹零（抹掉零頭，只付整數的意思）」。
一些有過類似經驗的鄉民也透露，「我曾經一個禮拜吃5次海底撈，吃到店員每次幾乎都給我快7折的折扣，我也是受寵若驚，還被招待過整份和牛」、「我上次吃雖然沒有抹零，但有招待甜點」、「之前也曾被去零頭，會突然覺得備受尊崇，雖然沒多少錢，這就是他們服務厲害的地方」、「之前也有遇過，服務員說都沒怎麼服務我們，所以幫我們抹零」；其中有一位「黑海會員」等級的人也說曾點了3513元的菜，最後只付813元。
有一名海底撈前員工就留言解釋，「想必文主應該是有海底撈銀海、金海、黑海的會員等級，不然就是當日的用餐有食材不新鮮亦或者是首次用餐，因為去尾數的功能，只有經理等級的帳號可以做使用，不然正職通常都是做甜點、菜品的招待居多」。
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