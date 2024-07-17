腳趾超透氣！妹子愛上「怪咖穿搭」發現新世界 網共鳴：夏天必備

有些人講究穿搭，每天出門都要精心打扮，也有人比起時尚更在意舒適度，認為體感舒服才是最重要的。日前有位網友分享，她與朋友都認為「五趾襪」外型不好看，曾經非常排斥。某次她為了惡整好友買了幾雙襪子，最後卻沒用上，時隔多日她因急需而不得不穿上五趾襪，才發現它穿起來相當透氣舒服，驚呼發現了「新世界」，好奇是否也有網友喜歡穿五趾襪？

原PO在Dcard上以「會覺得穿五趾襪超怪咖嗎？」為題發文表示，自己已經穿了3年的五趾襪了，然而，曾經的她與朋友A、B一樣，相當排斥它，認為五趾襪會將腳趾分開，看起來又醜又噁心，朋友B甚至曾以五趾襪怪咖來形容人。

而在4年前，為了在朋友B生日時惡作劇，原PO與朋友A買了好幾雙五趾襪要送給B，最後因為運送時間趕不上而作罷，那些襪子就被原PO收進衣櫃深處。

某天原PO因為急需，不得已只好穿上五趾襪，發現穿起來雖然羞恥卻十分舒適，初次體驗到五根腳趾被掰開、透氣的快感，讓她直呼「根本是新世界」。

之後原PO便一試成主顧，在補充襪子時都會多買幾雙五趾襪。然而在這3年間，原PO去朋友B家時都會刻意穿著一般的襪子，深怕對方發現她是「五趾襪怪咖」。

對此，許多五趾襪愛用者留言分享它的優點，「拜託容易流腳汗的人一定要穿，透氣很多，立刻不臭」、「穿五趾襪能讓腳的施力比較平衡喔，這是復健科醫師教我的」、「排汗跟透氣效果都比一般襪子好，以運動角度來看可以鍛煉一些趾頭肌群、抓地力也會提升」、「尤其夏天趾間濕濕悶悶的，感覺超噁心又難受，五趾襪是救星」。

而對於五趾襪的外型，網友的評價不一，「好穿是好穿，但醜是真的醜」、「覺得很可愛，原來大部分人覺得醜」、「高中就開始喜歡五趾襪，覺得看起來又怪又可愛又好笑」、「腳趾可以動動很可愛」。