電子書方便省空間…他好奇還有人買實體書？網揭5大優勢：創造儀式感

數位時代不僅許多工作逐漸被科技取代，民眾的日常習慣也都仰賴3C產品，閱讀電子書就是當前的普遍現象之一。一名網友在PTT發文詢問「現在還會花錢買書嗎？」，指出自己從小就有閱讀的習慣，也常常到書店買書，不過身邊朋友都認為看電子書比較方便，引發熱議。

原PO表示，自己從小就很喜歡閱讀，閒來沒事就會到書店走走，並且一口氣買好幾本書回家，就算現在成年了依舊保有這個習慣。即便身邊有朋友勸說買電子書比較方便，但原PO還是喜歡手上有書的感覺，於是好奇問說「大家會花錢買書嗎？」

對此，會買書的網友表示，實體書的優點在於完整有條理、可以收藏、維護眼睛健康、支持出版社、閱讀儀式感等。網友表示，「真的喜歡或需要常翻閱的會買」、「閒書不會，知識含量高才會買」、「會喔，知識類的還是需要看書本比較完整有條理」、「還是會，手作書買不少，小孩功課很常要寫課外讀物心得，乾脆有興趣的就買」、「買，我覺得實體書拿在手上看起來比較屌」、「看實體書比較不傷眼睛，還能二手轉賣給需要的人」、「買實體書不是要看，而是用來收藏的」、「會啊，實體書比較有儀式感」、「不買實體書，是要等出版社倒了，電子書全都看不到喔」。

另一派不買書的網友則留言，「不會，圖書館就能免費借書了，也有電子書」、「電子書，實體書沒地方放」、「不會，至少十幾年沒買過書了」、「房間不夠放了，改買電子書」、「沒地方放之後，都去圖書館借了」、「放書的空間比書還貴」、「實體書跟電子書並行，7.8吋電子閱讀器很輕喔，放進女生小包包也沒問題」、「重印刷的會買，像童書、圖畫書；沒有美觀需求的就會買電子書」。