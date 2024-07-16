台灣人不愛去南韓旅行？ 網點出「三大原因」不夠吸引人

隨著疫情趨緩，國人出國旅遊的比例大幅成長，交通部觀光署統計，113年1-4月份全台出國人次高達534萬，光日本就佔據了三分之一，而明星潮流影響台人很深的南韓，卻遭到網友們嫌棄。

日前，一名網友在PTT論壇以「去韓國旅遊的比例怎麼那麼低？」為題，發文討論。2023年交通部統計，台灣人出國旅遊的人次，日本以422萬穩居第一，中國大陸則是以176萬排名第二，但位居第三的南韓卻直接掉到95萬，旅遊人次接近東南亞國家。這讓原PO感到不解，明明時常聽到朋友要去南韓玩，機票錢韓國也比日本便宜不少，但統計出來的數字卻比想像中少很多。

有網友回應指出「日本比韓國物價還便宜，這是最主要」、「韓國就吃一堆重口味醃漬物而已」。多數的網友認為，南韓旅遊非常無聊，除了追星之外一點也不好玩，食物不僅單調、還很重口味，物價也隨著通膨逐漸提高。網友紛紛點出以下三點南韓旅行不吸引人的主因：

一、食物單調

南韓人餐桌上的組成多以大醬、泡菜、醃漬物等，料理種類也不多，幾乎都以重油、重鹹為主。

二、街景像台灣

在去年就有網友貼出自己旅遊的照片，大力吐槽「去韓國就像沒出國」，引起許多網友共鳴，當地的市容不僅與台灣相似，甚至髒亂不堪，「密密麻麻的電線，看起來就像我家巷口」，一點也不吸引遊客觀光。

三、日本更有吸引力

近年來日幣大幅貶值，導致台灣赴日遊客大幅增加。本就好山好水的自然環境，乾淨整潔的市容，便宜且多樣的美食，優美又豐富的歷史文化，以及獨特溫暖的待客之道，讓日本一直是台灣人最喜愛的旅遊勝地。