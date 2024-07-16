他傻眼健身房女會員一舉動「當大型相親現場？」 兩派網友掀論戰

台灣近年流行運動風，越來越多人都會去健身房報到。對此，一名男網友好奇，在健身房常看到女會員「化全妝運動」，好奇「女生上健身房為什麼要化全妝？」，還是健身房已經變成大型相親現場？貼文一出後，引發廣大網友熱議。

這名男網友在PTT以「女生上健身房化全妝是找對象嗎？」為題，指出在健身房看到一名女會員「全妝上陣」，認為健身房是大汗淋漓的地方，全妝運動後不是臉都花了？好奇「為什麼女生上健身房要畫全妝？」，更開玩笑表示「還是現在健身房已經變成大型相親現場？」

貼文一出後，有不少網友持相反意見，紛紛表示「現在的運動衣做得太漂亮，有些人素顏不好看，怕不配這樣的穿搭吧」、「我真的遇過（化全妝），應該是下班後直接來的，看她多認真」、「不是，是下班後直接跑來健身房，這樣也不行？」、「有些人真的是連去巷口7-11，或下樓倒垃圾，都要化全妝」、「很多是下班直接去健身房的」、「不然健個身還要先卸妝嗎？」、「人家不能剛下班去運動嗎？」

不過，也有部分網友認同原PO看法，紛紛回應「就網美去拍照的啊」、「健身房不就是吹冷氣、打電玩、自拍打卡的地方嗎？」、「要拍照放IG用的，跟健身房的你各位無關」、「假健身真自拍，經營運動健康的人設啊」、「健身房很少會有人練得滿身大汗的，大部分都在滑手機」。