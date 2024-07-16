蟑螂藥殺光蟑螂！他問「為何1隻屍體都沒有？」 內行人揭關鍵原因

台灣進入夏天的天氣型態，屋子裡外也出現越來越多的蚊蟲身影。一名網友分享，自己家中樓下是夜市，無論打掃再乾淨都還是有蟑螂，前陣子朋友推薦使用一款蟑螂餌劑，沒想到過幾天蟑螂都消失，讓他相當好奇「為何都看不到蟑螂屍體？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆系知識家」表示，家中樓下是夜市，無論打掃再乾淨，廚房和廁所還是都會出現蟑螂，試過不少方法都無法消除。前陣子開始在家煮飯，蟑螂數量更多，甚至在睡覺時爬到他臉上，讓他決心重起滅蟑計畫。

這名網友進一步說明，朋友推薦一款蟑螂餌劑，他一口氣就全用光，在家中各個角落都布下陷阱，過了幾天後，蟑螂真的都不見蹤影，但他相當好奇「為什麼一隻蟑螂屍體都沒出現？」

貼文一出後，有不少內行網友解答，「因為餌劑帶回蟑螂的巢穴，蟑螂餓肚子會分食，所以一隻帶回去，全巢死掉的概念」、「因為牠們會吃同伴的屍體」、「蟑螂有個習性會吃同類的屍體！而這就是藥劑的作用一隻傳一隻就全沒了」、「要看蟑螂藥成分，若是硼砂會讓蟑螂體內缺水，食用後會往外找水源，故剋死他鄉」。

此外，也有網友分享不讓外面蟑螂爬進家中的方法，紛紛回應「蟑螂很多是從排水管進來，我把所有的排水管加藥，住3年了，都沒出現什麼蟑螂，有看到的話再下藥就好」、「個人建議養隻貓，就可以解決會動的任何大大小小有機物」、「你要買那種下層有網子，上面再蓋起來的水孔蓋，我家老舊透天自從用了之後幾乎看不到蟑螂」。