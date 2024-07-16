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他分析「自己煮」沒比較省還費工 網坦言：僅一優點大勝外食

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為「自己煮」買的菜費跟外食沒有太大差異，但多數人認為自己煮的優勢在於能確保健康。聯合報系資料照
一名網友認為「自己煮」買的菜費跟外食沒有太大差異，但多數人認為自己煮的優勢在於能確保健康。聯合報系資料照

台灣餐飲店、小吃店林立，加上超商也有販售餐盒，外食非常方便，但也有人仍天天自己煮。日前有網友指出，他自己煮之後發現，煮飯除了備餐麻煩外，也沒有省多少錢，花費的錢還可能超過去自助餐夾菜的費用，因此好奇「自己煮菜這種CP值超低的事怎麼會有人做？」

一名網友在PTT發文表示，他在吃中餐時面臨了二選一，可以自己去超市買一堆菜回家煮，或者去自助餐夾菜色來吃，他選擇自己煮之後，發現到超市買了主菜要用的蔥、薑、蒜、醬油，已經超過去自助餐夾菜的錢，而且單用菜錢來看，自己煮跟自助餐的菜錢沒差多少，但自己煮卻要「備餐、整理冰箱、收拾餐具等等」，讓他疑惑「自己煮菜的CP值遠遠小於去自助餐夾菜的CP值吧？」

原PO接著表示，會想煮菜的人，都是要煮給家人吃的，而且家人會感謝自己，所以煮菜的人可以感受到滿滿的情緒價值，不過「如果是煮給自己吃，沒得到情緒價值，那是不是根本不該煮飯？」

對此，多數網友認為「這是為了健康著想」，指出「可能不會比較便宜，但是比較健康」、「為了身體健康，算是CP值高了」、「買菜要去菜市場比較便宜，而且也些人認為是樂趣」、「外食你不知道放了哪些不該放的東西，而且很多外食亂加粉、加調味料，又重油重鹹，就是不健康啊」、「我很喜歡自己煮，可以煮一堆蔬菜跟優質蛋白質，CP值贏過外面的健康餐」、「這種比較要把時間拉長到20年，才比得出來，因為健康是需要長久累積的」、「如果你不會在意你吃了什麼，那就去外面買，對健康沒需求就去買自助餐吧」。

外食 自助餐

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