北捷月台驚見簡體字！友人質疑「出包」 知名醫師道出真相

現在有不少外國人來台觀光時會搭乘台北捷運。對此，奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金分享，朋友近日在台大醫院站月台，看到一行簡體字寫「台湾大学病院」，質疑北捷出包，他趕緊向對方解釋「那是日文！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

陳志金在臉書分享一張照片，從圖中可以發現台大醫院站，月台上方橫柱除了英文、韓文翻譯，還寫下一行簡體字「台湾大学病院」，朋友看到以為是北捷出包，他趕緊向對方解釋「那是日文」，朋友才恍然大悟。

貼文一出後，不少網友紛紛表示「那是日文的漢字」、「每個站都有日文」、「那是給日本人看的」。其中也有身為日文老師的網友解釋「日文漢字的『医院』是屬於小型診所或醫院，大型醫院則用『病院』，若北捷寫『医院』，就有問題了」。

事實上，北捷因來台觀光的日、韓旅客增加，從2023年8月就開始在捷運車站增加日、韓語翻譯，除了月台上方橫柱外，月台圓柱、月台門路線圖都有翻譯。此外，列車到站廣播也添加了日文、韓文播報。