網友分享涼爽妙招「電風扇上墊濕毛巾」 消防局提醒：有危險

炎炎夏日，光是待在家中就讓人汗流浹背，就有網友PO出自己家中將濕毛巾放在電風扇上，試著讓風扇吹出涼風，引發網友討論，究竟是真的有比較涼嗎？但也有專家提醒，如此長期使用恐有火災風險。

一名網友在FB「爆料公社」PO出自己將沾濕的毛巾放在電風扇上的照片，詢問網友們是否有人嘗試過。有不少網友留言回應，「剛剛試過，反而把吹出來的風都擋住了⋯」、「試過了，我選擇冷氣」、「這樣放只是吸附一堆灰塵而已」，也有網友大方分享自己的小撇步，「我是結一桶冰塊，放電風扇前面，這樣風是真的涼風」。更有網友幽默反諷「還不如濕毛巾放身上」、「看一下銀行存摺…涼啊！」

事實上，這種涼爽秘技早在幾年前就廣為流傳，知名youtuber「妙招小哥」就曾在頻道中實測，如何用電風扇與毛巾，吹出如同空調般涼爽的感覺。

清水、花露水、毛巾、風油精，輕鬆打造無電空調

創作者「妙招小哥」在影音平台分享了自己的妙招，簡單幾個步驟就能輕鬆感受空調感的涼風。首先將臉盆裝滿水，再放入花露水和風油精，將毛巾吸滿水後，擰乾至不滴水為止，最後將毛巾平鋪在電風扇上。風油精含有薄荷的成分，搭配上花露水，不僅能感到沁涼，還附加驅蚊的作用，一舉兩得。

有專家建議，想要讓電風扇發揮出最佳的效果，在最初購買時，就可選擇葉片尺寸較大的風扇，轉速相同的情況下，越大的葉片能推動越多的風；且風扇運轉時，一定要將窗戶打開，讓空氣產生對流，才能將冷風更快吹進屋內。

電風扇鋪上毛巾雖能感到涼爽，但可能產生安全隱憂

事實上，新竹市消防局有提醒過，電風扇曾是電器產品火災的第二位，在使用與保養上，有許多需要注意的地方。公告中提醒的8點電風扇常見起火原因，其中（四）老舊電風扇電容器絕緣劣化；（七）電風扇葉片破損或運轉時捲入窗簾、衣物造成轉動障礙；（八）以水清洗不慎造成馬達、調速開關生鏽或造成內部電路短路。上列狀況，就是長期在電風扇上墊濕毛巾容易產生的危險。