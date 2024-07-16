快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

網友分享涼爽妙招「電風扇上墊濕毛巾」 消防局提醒：有危險

聯合新聞網／ 綜合報導
網友將濕毛巾放在電風扇上，試著讓風扇吹出涼風。示意圖／Ingimage
網友將濕毛巾放在電風扇上，試著讓風扇吹出涼風。示意圖／Ingimage

炎炎夏日，光是待在家中就讓人汗流浹背，就有網友PO出自己家中將濕毛巾放在電風扇上，試著讓風扇吹出涼風，引發網友討論，究竟是真的有比較涼嗎？但也有專家提醒，如此長期使用恐有火災風險。

一名網友在FB「爆料公社」PO出自己將沾濕的毛巾放在電風扇上的照片，詢問網友們是否有人嘗試過。有不少網友留言回應，「剛剛試過，反而把吹出來的風都擋住了⋯」、「試過了，我選擇冷氣」、「這樣放只是吸附一堆灰塵而已」，也有網友大方分享自己的小撇步，「我是結一桶冰塊，放電風扇前面，這樣風是真的涼風」。更有網友幽默反諷「還不如濕毛巾放身上」、「看一下銀行存摺…涼啊！」

事實上，這種涼爽秘技早在幾年前就廣為流傳，知名youtuber「妙招小哥」就曾在頻道中實測，如何用電風扇與毛巾，吹出如同空調般涼爽的感覺。

清水、花露水、毛巾、風油精，輕鬆打造無電空調

創作者「妙招小哥」在影音平台分享了自己的妙招，簡單幾個步驟就能輕鬆感受空調感的涼風。首先將臉盆裝滿水，再放入花露水和風油精，將毛巾吸滿水後，擰乾至不滴水為止，最後將毛巾平鋪在電風扇上。風油精含有薄荷的成分，搭配上花露水，不僅能感到沁涼，還附加驅蚊的作用，一舉兩得。

專家建議，想要讓電風扇發揮出最佳的效果，在最初購買時，就可選擇葉片尺寸較大的風扇，轉速相同的情況下，越大的葉片能推動越多的風；且風扇運轉時，一定要將窗戶打開，讓空氣產生對流，才能將冷風更快吹進屋內。

電風扇鋪上毛巾雖能感到涼爽，但可能產生安全隱憂

事實上，新竹市消防局有提醒過，電風扇曾是電器產品火災的第二位，在使用與保養上，有許多需要注意的地方。公告中提醒的8點電風扇常見起火原因，其中（四）老舊電風扇電容器絕緣劣化；（七）電風扇葉片破損或運轉時捲入窗簾、衣物造成轉動障礙；（八）以水清洗不慎造成馬達、調速開關生鏽或造成內部電路短路。上列狀況，就是長期在電風扇上墊濕毛巾容易產生的危險。

夏天 毛巾 省電

相關新聞

網友分享涼爽妙招「電風扇上墊濕毛巾」 消防局提醒：有危險

炎炎夏日，光是待在家中就讓人汗流浹背，就有網友PO出自己家中將濕毛巾放在電風扇上，試著讓風扇吹出涼風，引發網友討論，究竟是真的有比較涼嗎？但也有專家提醒，如此長期使用恐有火災風險。

他周花2千喝咖啡問正常嗎？釣出省錢達人教「延長喝法」享受一整天

不少人上班的時候總是喜歡來杯咖啡維持精神，然而每位民眾花費的金額不盡相同，有的人一天只花幾十塊錢，有的人則可能花到上百塊…

川普成美國阿扁？PTT嗨爆「大選勝負已分」：只要活著就贏定了

美東時間13日晚間6時11分左右，共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）正向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說，現場突然爆出數聲槍響，川普迅速蹲下並以講台為掩護，數名特勤人員一擁而上包圍在他身邊保護。PTT網友直呼川普是「美國阿扁」，還有人擔心恐怕影響股市震盪，有人認為這一波操作下，川普穩贏了。

奧客急裝冷氣又不想等 竟要師傅「半夜或早上6點來裝」

天氣轉熱，空調冷氣銷售量大幅攀升，也帶動空調師傅人力緊繃。一名冷氣師傅分享遇到奇葩客人遭遇，有客人要他們半夜去裝冷氣，還有人要他們早上6點前裝設，他無言直呼是「噁心嘴臉」。

他愛愛時「蛋蛋」被幼貓死咬不放 爆血崩潰：怎麼跟醫生說？

幼貓幼犬因年紀還小，通常會比較不受控。一名男子近日與女友行房時，一旁剛領養的3個月大幼貓突然咬住他的睪丸，小貓緊緊咬住不肯鬆口，導致他痛到受不了，一看才發現睪丸早已流血，他崩潰直呼「該如何跟醫生解釋是被貓咬？」其他人都建議他老實講，否則可能影響醫師判斷，導致發炎等。

韓國流行過來…年輕人超瘋1穿搭 一票鄉民「看不懂」：是我老了嗎

Y2K（Year 2000）指的就是2000年代初期的千禧年穿搭風格，成為Z世代指標性的流行趨勢，未來科技感與不對稱設計，都是Y2K誇張大膽的代表要素。然而有網友近日在PTT發文指出，「看不懂Y2K的我是老了嗎？」引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。