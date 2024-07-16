他周花2千喝咖啡問正常嗎？釣出省錢達人教「延長喝法」享受一整天

不少人上班的時候總是喜歡來杯咖啡維持精神，然而每位民眾花費的金額不盡相同，有的人一天只花幾十塊錢，有的人則可能花到上百塊。一名網友就在PTT問大家說，他平常工作忙碌都會喝咖啡，「平均一周花費金額2000元，這樣算正常嗎？」

po文的網友black1x2y3z指出，他工作日一天會喝到2-3杯星巴克或超商美式，周末早上也會來一杯超商或是星巴克，甚至下午有空時，還會去咖啡店喝手沖，價位大概300元上下。

他問廣大網友們說自己平均一個禮拜花2000元在咖啡上正常嗎？一個月總共大概7000-8000元。他表示，心血來潮算了一下，整體金額花費下來好像有點可觀，但是不喝咖啡就覺得怪怪的，好像一天少做一件事情一樣，他也問說「喝太多咖啡會怎麼樣嗎？」

文章底下有人回應「正常，喜歡就好了」、「有能力多消費沒什麼毛病」、「你月薪6位數的話是沒差啦」、「正常，我也是這樣，精品咖啡天天喝，爽！」、「你有興趣就喝啊」、「你負擔得起就沒差啊」、「花錢買享受天經地義」。

但也有人質疑原po花太多錢，「一年9萬，可以出國日本兩次了」、「為什麼不自己買台咖啡機？」、「買咖啡豆自己煮比較划算」、「超商就很好喝了」、「我頂多一週五杯超商咖啡，還是促銷的時候寄杯的，一周不超過200」、「我一星期的咖啡錢才您的1/4而已」、「好有錢喔，我一個月才花一千」、「喝這麼兇，自己泡划算多了」、「你的手沖也太貴了」、「你應該戒掉星巴克，貴又沒比較好喝」。

其他人則覺得原po喝咖啡已經成癮過量了，「心悸寶貝」、「我喝咖啡也沒覺得比較提神，喝好喝而己」、「以前每天一杯義式濃縮，胃潰瘍就不敢喝」、「一天兩杯黑咖啡330c*2 咖啡因量有點超標」、「之前都一天三杯然後超不舒服」、「重點不是錢，是你的身體還好嗎？」還有人提出省錢喝法，「我個人是一杯美式，喝一半加冰水，出乎意料的好喝，一直補水可以喝一天」。