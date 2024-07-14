川普成美國阿扁？PTT嗨爆「大選勝負已分」：只要活著就贏定了

美東時間13日晚間6時11分左右，共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）正向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說，現場突然爆出數聲槍響，川普迅速蹲下並以講台為掩護，數名特勤人員一擁而上包圍在他身邊保護。PTT網友直呼川普是「美國阿扁」，還有人擔心恐怕影響股市震盪，有人認為這一波操作下，川普穩贏了。

川普遭槍擊，特勤在一片恐慌聲中護送下講台，一頭亂髮的川普收起驚魂未定的表情，停止走向維安車輛並轉向群眾，振臂疾呼「戰鬥（fight）」數次，臉上甚至還有血跡，掀起熱烈掌聲。

一名網友轉貼新聞至PTT，不少人認為，槍擊案將會大大影響選情，並帶動川普的支持度，其他人留言「沒死就贏了」、「民主黨真的很髒」、「要選上了嗎」、「看來大選已結束，勝負已分」、「川普只要活著就贏了」、「新聞圖也太剛好，高舉右手背景襯著國旗」、「贏定了吧」。

還有人笑稱像是模仿319槍擊案，「美國阿扁」、「阿扁：學喔？」、「世界怎麼跟得上台灣」、「歷史總是不斷上演」、「說到選舉，台灣獨步世界」、「這劇情台灣是不是演過」、「319直接贏」。

另外也有許多人擔心川普槍擊案影響股市走勢，「星期一要持股出清嗎？急，線上等」、「明天股市會綠一片嗎？」、「股市多頭總司令回歸」、「股市會崩嗎？」

回顧台灣大選歷史，前總統陳水扁在2004年3月19日下午，於台南市金華路上進行競選活動時也曾遭到槍擊，造成陳水扁與前副總統呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷，該案被認為對隔日舉辦的總統大選產生關鍵影響。