快訊

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

奧客急裝冷氣又不想等 竟要師傅「半夜或早上6點來裝」

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣師傅分享奧客嘴臉。示意圖／ingimage
冷氣師傅分享奧客嘴臉。示意圖／ingimage

天氣轉熱，空調冷氣銷售量大幅攀升，也帶動空調師傅人力緊繃。一名冷氣師傅分享遇到奇葩客人遭遇，有客人要他們半夜去裝冷氣，還有人要他們早上6點前裝設，他無言直呼是「噁心嘴臉」。

這名冷氣師傅在論壇Dcard發文表示，近日天氣轉熱，冷氣銷售量攀升，導致師傅人力不足，因此也經常遇到奇葩客人。他分享三組奇葩客人對話，第一位客人聽聞安裝冷氣時間要等二到三週，竟說「不能早點嗎？溫度很高受不了，你們可以半夜來裝啊，我可以等」。

第二位客人要求盡快裝冷氣，並抱怨「晚上很熱睡不著」，但因為這幾天都有客人預約，所以沒辦法立刻幫忙安裝，客人則說「你可以先來我這裡裝一裝再去別人那啊」，老闆反問他「今天是跟你預約，我放鳥你可以接受嗎？」，對方則無言以對。

第三位客人則是有養狗，「我家的冷氣風鼓太髒了吹不出風，能來洗嗎？」，老闆告訴他現在洗冷氣要排隊，客人竟說「你可以早上6點先來我這裡洗冷氣，再去上班啊」，荒謬發言讓老闆相當無奈。

其他人則留言，「為什麼奧客都不在涼爽的月份就先裝好冷氣？」、「我現在都抱著『現在是你求我，不是我求你』的心態在應付客人」、「非上班時間和想插隊的，錢給到位啊」、「前3個禮拜在家樂福買冷氣，一個禮拜後師傅來裝，2個我都有給小費，裝完後發現是瑕疵品，退貨換別牌的，一個禮拜後，業務幫我用最快時間換機，只來一個師傅，我也是有給小費，旺季真的辛苦了」。

Dcard 冷氣 奧客

延伸閱讀

天天喝爆公司2000ml的水 員工一年回本多少錢？網見數據驚呆

分科測驗考到一半…教室考生全做「1動作」 引逾萬人共鳴笑：狂吸猛吸

他遊日16天吃80碗拉麵！網友驚呼「拉麵王」：腎臟還好嗎？

廁所公告「2字」迷惑上千人！網友笑噴：腦袋突然也故障了

相關新聞

奧客急裝冷氣又不想等 竟要師傅「半夜或早上6點來裝」

天氣轉熱，空調冷氣銷售量大幅攀升，也帶動空調師傅人力緊繃。一名冷氣師傅分享遇到奇葩客人遭遇，有客人要他們半夜去裝冷氣，還有人要他們早上6點前裝設，他無言直呼是「噁心嘴臉」。

他愛愛時「蛋蛋」被幼貓死咬不放 爆血崩潰：怎麼跟醫生說？

幼貓幼犬因年紀還小，通常會比較不受控。一名男子近日與女友行房時，一旁剛領養的3個月大幼貓突然咬住他的睪丸，小貓緊緊咬住不肯鬆口，導致他痛到受不了，一看才發現睪丸早已流血，他崩潰直呼「該如何跟醫生解釋是被貓咬？」其他人都建議他老實講，否則可能影響醫師判斷，導致發炎等。

韓國流行過來…年輕人超瘋1穿搭 一票鄉民「看不懂」：是我老了嗎

Y2K（Year 2000）指的就是2000年代初期的千禧年穿搭風格，成為Z世代指標性的流行趨勢，未來科技感與不對稱設計，都是Y2K誇張大膽的代表要素。然而有網友近日在PTT發文指出，「看不懂Y2K的我是老了嗎？」引起熱議。

天天喝爆公司2000ml的水 員工一年回本多少錢？網見數據驚呆

大部分公司都會提供飲水機，讓員工在上班時間可以裝水飲用。一名網友好奇詢問，如果有人每天裝2000毫升的水，一年下來可以「賺」公司多少...

廁所公告「2字」迷惑上千人！網友笑噴：腦袋突然也故障了

你也有想不起來字怎麼寫的經驗嗎？一名網友分享，在廁所發現一張公告，應是想提醒民眾廁所故障無法使用，結果竟忘記「故障」的障字怎麼寫，寫了3次都不對，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他遊日16天吃80碗拉麵！網友驚呼「拉麵王」：腎臟還好嗎？

你有去日本吃過拉麵的經驗嗎？一名網友分享，自己近期去了東京16天，一共吃了80碗拉麵，甚至一天吃到7碗拉麵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。