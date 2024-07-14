奧客急裝冷氣又不想等 竟要師傅「半夜或早上6點來裝」

天氣轉熱，空調冷氣銷售量大幅攀升，也帶動空調師傅人力緊繃。一名冷氣師傅分享遇到奇葩客人遭遇，有客人要他們半夜去裝冷氣，還有人要他們早上6點前裝設，他無言直呼是「噁心嘴臉」。

這名冷氣師傅在論壇Dcard發文表示，近日天氣轉熱，冷氣銷售量攀升，導致師傅人力不足，因此也經常遇到奇葩客人。他分享三組奇葩客人對話，第一位客人聽聞安裝冷氣時間要等二到三週，竟說「不能早點嗎？溫度很高受不了，你們可以半夜來裝啊，我可以等」。

第二位客人要求盡快裝冷氣，並抱怨「晚上很熱睡不著」，但因為這幾天都有客人預約，所以沒辦法立刻幫忙安裝，客人則說「你可以先來我這裡裝一裝再去別人那啊」，老闆反問他「今天是跟你預約，我放鳥你可以接受嗎？」，對方則無言以對。

第三位客人則是有養狗，「我家的冷氣風鼓太髒了吹不出風，能來洗嗎？」，老闆告訴他現在洗冷氣要排隊，客人竟說「你可以早上6點先來我這裡洗冷氣，再去上班啊」，荒謬發言讓老闆相當無奈。

其他人則留言，「為什麼奧客都不在涼爽的月份就先裝好冷氣？」、「我現在都抱著『現在是你求我，不是我求你』的心態在應付客人」、「非上班時間和想插隊的，錢給到位啊」、「前3個禮拜在家樂福買冷氣，一個禮拜後師傅來裝，2個我都有給小費，裝完後發現是瑕疵品，退貨換別牌的，一個禮拜後，業務幫我用最快時間換機，只來一個師傅，我也是有給小費，旺季真的辛苦了」。