他愛愛時「蛋蛋」被幼貓死咬不放 爆血崩潰：怎麼跟醫生說？

幼貓幼犬因年紀還小，通常會比較不受控。一名男子近日與女友行房時，一旁剛領養的3個月大幼貓突然咬住他的睪丸，小貓緊緊咬住不肯鬆口，導致他痛到受不了，一看才發現睪丸早已流血，他崩潰直呼「該如何跟醫生解釋是被貓咬？」其他人都建議他老實講，否則可能影響醫師判斷，導致發炎等。

一名男網友在論壇Dcard發文表示，他最近領養了一隻3個月大的幼貓，貓咪近日有搶食的習慣，在他吃鹽酥雞時也會跳上桌死咬著雞肉不放。想不到近日他與女友行房時，突然感覺到下體非常疼痛，一看竟是幼貓咬著他的睪丸不放，小貓發出低鳴，看似已經將他的睪丸視為自己的獵物，拽都拽不走，甚至越拉就咬得越用力，最終不得已只好硬是將貓拖走。小貓被拉走時還是持續低鳴，甚至作勢要衝向他，他嚇得捂著下體，一檢查發現睪丸早已流血。

原PO說，「現在先用優碘消毒，晚點如果發炎打算要去看醫生，只是我不知道該如何跟醫生解釋是被貓咬」。

網友們全都建議老實說就好，「雞雞變成逗貓棒，容我先笑一下。有什麼好羞恥的，就講就好了，搞不好醫生也會另眼相看，頂多戴墨鏡口罩進去，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「你不講醫生很難對症下藥，搞不好還要打破傷風」、「建議你老實講，上次有個病人因為這樣，他的蛋蛋整個感染化膿，打好幾天抗生素才壓下去，如果壓不下去，醫師打算開刀進去清」。