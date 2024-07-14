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韓國流行過來…年輕人超瘋1穿搭 一票鄉民「看不懂」：是我老了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
現今年輕人穿搭有型，不論是上衣、裙子或鞋子等，都能搭配出不同風格。圖為示意圖，照片中人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照
現今年輕人穿搭有型，不論是上衣、裙子或鞋子等，都能搭配出不同風格。圖為示意圖，照片中人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照

Y2K（Year 2000）指的就是2000年代初期的千禧年穿搭風格，成為Z世代指標性的流行趨勢，未來科技感與不對稱設計，都是Y2K誇張大膽的代表要素。然而有網友近日在PTT發文指出，「看不懂Y2K的我是老了嗎？」引起熱議。

原PO表示，最近在滑IG、Threads等社群平台時，發現年輕一代很流行無框或金屬細框眼鏡，並搭配七分牛仔褲跟白長襪。他也笑說，「除了七分褲在我國小到國中流行以外，其他都更早以前（的流行），國中穿白長襪還會被笑，大家都穿隱形襪」。

原PO續指，現在流行的Y2K在元素上雖然跟過去仍有區別，但大方向還是一樣，不太能理解這種審美觀的自己，是否已經成為小朋友們眼中的LKK（台語「老扣扣」縮寫）了呢？

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「幾年後再看就會變得超醜、超土的那種潮流，不用太在意」、「韓團帶起的流行」、「現在還有新詞，Y3K，科技未來風」、「現在只有老人會穿隱形襪了」、「我真的覺得Y2K很醜，臉上貼很多亮片，背後都是資本在操作的，新鮮感而已」、「沒騙你，現在年輕人都是長襪配拖鞋的」。

事實上，說到Y2K一定會想到代表性的韓國女團NewJeans，不僅在造型、曲風上重新定義時代，更以極具特色的成員風采獲關注，在推出迷你專輯時，還與經典卡通「飛天小女警」合作，在各個MV中帶入經典卡通元素，引起流行。

南韓新一代人氣女團 NewJeans。圖擷自官方IG
南韓新一代人氣女團 NewJeans。圖擷自官方IG

PTT 卡通 年輕人

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