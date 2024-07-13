天天喝爆公司2000ml的水 員工一年回本多少錢？網見數據驚呆

大部分公司都會提供飲水機，讓員工在上班時間可以裝水飲用。一名網友好奇詢問，如果有人每天裝2000毫升的水，一年下來可以「賺」公司多少錢？並以每毫升0.0167元為例，計算每天、每周水錢，最後算出一年賺多少錢。貼文曝光後掀起熱議，許多網友紛紛笑回，「明天準備10個水壺去公司！」、「難怪公司大媽整天拿2000毫升水壺放在茶水間」。

一名網友在Threads發文表示，以一瓶600毫升的瓶裝水賣10元為例子，每一毫升的售價便是0.0167元，如果有員工一口氣裝2000毫升，0.0167乘2000就等於33.4元。而這個人連續上班5天，天天鍥而不舍裝2000毫升的水，一周就賺到167元，再假設一年工作52周，167再乘以52就等於8684元，「因此一年工作五天，每天用公司飲水機裝2000cc水，能多賺8684台幣」，最終結果可說相當驚人。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛驚呆留言，「明天準備10個水壺去公司！」、「夏天裝冷水，冬天裝熱水更划算」、「多喝水多賺錢」、「我們要喝滿2000毫升的水」。

也有人幽默表示，自己可不想每天喝公司的水，「每天扛水我無法，公司的水好難喝...回家也沒辦法一口氣喝2000毫升，放過夜都有一股臭味」、「但公司賺的是8684*N」、「如果買20公升的桶裝水，其實相同的水量一年費用大概2000元左右，商家還負責送上門，喝得還更盡興，很多還會附給水器。如果真有員工為了裝水，每天午休、提早進公司、加班空檔都去裝，想想這不累嗎，而且省沒多少」。