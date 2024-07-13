他遊日16天吃80碗拉麵！網友驚呼「拉麵王」：腎臟還好嗎？

你有去日本吃過拉麵的經驗嗎？一名網友分享，自己近期去了東京16天，一共吃了80碗拉麵，甚至一天吃到7碗拉麵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「拉麵之旅，東京16天80碗」為題，指出自己是第一次到日本旅遊，朝聖了非常多家拉麵店，其中他最推的湯頭前三名分別為「豚骨、煮干濃湯、煮干濁清湯」，而回訪次數最多的店家則是「味噌っ子ふっく」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「一天7碗到底要怎麼吃？太猛了」、「16天都沒吃到蔬菜的感覺」、「超強！都不會膩嗎？」、「真的猛！我比較懷疑一天7碗要花多少時間？」、「太強了，平均一天五碗！」、「我跪著推文！好狂，拉麵王」、「一天七碗！真‧拉麵王」、「住在日本平均半年才敢吃一碗，你在16天內把我40年份的拉麵吃完...」。

不過，也有部分網友擔心原PO身體，紛紛回應「多喝水阿，對身體真的不好」、「原PO的湯應該都沒有喝光吧！多喝水」、「保重身體！還有大阪、九州的拉麵等你征服」、「年輕健康才能做的事情」、「腎臟爆擊QQ」、「太強了…腎臟還好嗎？」、「拉麵含鈉量超高，原PO保重」、「我只能想到高血壓、中風或血管堵塞」。